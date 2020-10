Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržený podezřelý

Řidiče v celostátním pátrání se zákazem řízení a v odcizeném vozidle zadrželi policisté v Praze 5. Muž navíc odmítl test na drogy i alkohol.

V úterý 20. října v odpoledních hodinách získali policisté pohotovostní motorizované jednotky informaci o pohybu odcizeného vozidla v Lahovicích. Do oblasti vyrazilo hned několik hlídek a začaly ji postupně pročesávat. Že jejich snažení nebylo marné, se ukázalo po osmnácté hodině, kdy vozidlo nalezly opuštěné ve slepé uličce Ke Stanici. Policisté na místě vyčkali a skrytě sledovali, zdali se k vozidlu nedostaví „majitel“, a udělali dobře. Přibližně po půl hodině do vozidla nasedla tříčlenná osádka a chtěla odjet. To se však nepodařilo a péjáci dva muže a jednu ženu během několika okamžiků a ujetých metrů na místě zajistili. Řidiče za pomoci donucovacích prostředků.

Následnou kontrolou zjistili, že sedmatřicetiletý podezřelý je v celostátním pátrání a má platný zákaz řízení motorových vozidel do konce dubna 2028. Navíc se odmítl podrobit zkoušce na alkohol a testu na drogy. Na základě těchto skutečností byl zadržen a předveden na policejní služebnu k dalším úkonům. Tam ho dobrovolně následovala i jeho osádka k podání vysvětlení. Celá věc je v tuto chvíli v kompetenci kriminalistů pro podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné užívání cizí věci. Předmětem prošetřování je i skutečnost jak se muž k odcizenému vozidlu dostal.

por. Mgr. Jan Rybanský – 27. října 2020

Související dokumenty video zásah.mp4

Velikost souboru:68,7 MB / formát MP4

