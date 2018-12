Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zadržený pachatel byl eskortován do věznice

KLADENSKO – Při dobývání do chaty vyhrožoval a poté ji zapálil.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní prošetřují případ zapálené chaty a vyhrožování, ke kterému došlo dne 13. prosince 2018 v chatové oblasti v Kladně.

Před dvacátou hodinou ve čtvrtek 13. prosince 2018 v rámci výkonu služby byli vysláni policisté oddělení hlídkové služby do ulice Na Stráni v Kladně, kde má hořet chata. Na místo činu se dostavili i kladenští kriminalisté. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že nejprve se uvnitř této chatky nacházela jednačtyřicetiletá žena s dvaačtyřicetiletým mužem. V daném okamžiku se dovnitř začal dobývat muž, který pod pohrůžkami a za užití násilí se snažil dostat do chaty. Jakmile se tomuto násilníkovi podařilo vniknout dovnitř, začal zde rozlévat benzín a poté zapálil interiér chaty. Následně se útočník vrátil zpět a ženu i muže z hořící chatky vyvedl ven a utekl.

Na základě získaných poznatků prováděli policisté pátrání k podezřelému pachateli na území města Kladna. Za necelou hodinu se podařilo policistům oddělení hlídkové služby vypátrat podezřelou osobu odpovídající popisu. Policejní hlídka muže z Kladna ve věku devětatřicet let zadržela v jedné z kladenských restaurací v ulici ČSA.

Při eskortě na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno policisté u podezřelého pachatele použili služební pouta a následně po provedení prvotních úkonů byl umístěn do policejní cely. V současné době je případ v šetření a devětatřicetiletý muž byl obviněn z trestných činů nebezpečné vyhrožování, nebezpečné vyhrožování se zbraní a poškození cizí věci. Jedná se o muže s bohatou trestnou minulostí, za kterou byl již odsouzen.

Dne 14. prosince 2018 kriminalisté podali na Okresní státní zastupitelství v Kladně podnět k návrhu vzetí do vazby, čemuž Okresní soud Kladno následně vyhověl. Dne 14. prosince 2018 bylo rozhodnuto o vzetí obviněného muže do vazby a ihned byla provedena eskorta do vazební věznice v Praze. Za své protiprávní jednání hrozí obviněnému muži maximální trest odnětí svobody ve výši 3 let.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

17. prosince 2018

