Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zadržený muž byl obviněn ze znásilnění

NYMBURSKO – Kriminalisté podezřelého muže zadrželi den po spáchání skutku.

Ke zvlášť závažnému zločinu došlo dne 12. 5. 2021 v dopoledních hodinách v Čelákovicích a opakovaně pak i v obci Ostrá. V tu dobu neznámý muž si jako oběť vyhlédl ženu, na které se dopustil trestných činů znásilnění, loupež a vydírání. Vzhledem k brutalitě činu a s ohledem na poškozenou ženu, bližší informace k tomuto případu Policie ČR nebude poskytovat.

Policisté podle uvedeného popisu natipovali osobu podezřelého muže, kterého druhý den v dopoledních hodinách ve spolupráci s kriminalisty z Prahy východ zadrželi v Praze. Následně byl devětadvacetiletý muž obviněn ze spáchání trestných činů znásilnění, vydírání a loupež. Ze strany kriminalistů byl dán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, nicméně obviněný muž měl již za jiný spáchaný skutek nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, proto byl eskortován přímo do věznice.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

19. května 2021



