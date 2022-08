Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržení zlodějů kol

Kriminalista v době volna zadržel dva zloděje kol.

V sobotu se pražský kriminalista v době volna vracel domů a ve Slivenci si všiml zaparkovaného obytného vozu, u kterého ležela přestřižená bezpečnostní lanka a na nosiči chyběla jízdní kola. Jelikož je to kriminalista zkušený a slouží již 35 let, nemohlo mu uniknout na konci ulice odjíždějící podezřelé vozidlo. Proto se za ním vydal, a když zahlédl osádku, tak hned věděl, že bude na správně stopě. Vozidlo sice začalo ujíždět, ale kolega si poradil, povedlo se mu ho zablokovat a jednoho z podezřelých za použití donucovacích prostředků zadržet. Druhému se bohužel povedlo z místa utéci, protože má kolega pouze dvě ruce. Nicméně, jak jsme již mluvili o jeho zkušenostech, tak je opět zúročil. Povedlo se mu zjistit, že muž, který utekl, by se měl schovávat na 7 kilometrů vzdálené autobusové zastávce. Tam proto vyslal přes operačního důstojníka hlídku policistů z pohotovostní motorizované jednotky. Ti hledaného na zastávce sice nenašli, ale všimli si v dáli autobusu, který z této zastávky před chvíli odjel. Proto ho dojeli, zastavili a podezřelého v něm našli.

Oba muži skončili na policejní služebně a jsou podezřelí z trestného činu krádež. Jeden z nich měl navíc soudem zakázaný pobyt na území Prahy a je proto podezřelý z dalšího trestného činu. Kola v hodnotě 50 tisíc korun byla vrácena jejich majiteli.

mjr. Jan Daněk – 23. 8. 2022

vytisknout e-mailem