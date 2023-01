Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržení vloupače

Policisté zadrželi třiatřicetiletého muže, který se vloupal do čtyř provozoven a způsobil škodu za bezmála čtvrt milionu korun.

Na začátku prosince se neznámý muž vloupal do provozovny v ulici Národní v Praze 1, odkud si odnesl zboží a hotovost celkem za bezmála sto devadesát tisíc korun. Dřevěným kůlem vypáčil část plexiskla u prodejního pultu a malým otvorem se protáhl dovnitř. Kriminalisté z druhého oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých byl prozatím neznámý muž velmi dobře zachycen a dali se do práce. V průběhu dalších třech týdnů se stejný muž vloupal do dalších třech provozoven a celková škoda se postupně vyšplhala až na bezmála čtvrt milionu korun.

Díky skvělé osobní a místní znalosti jedné policistky, získali kriminalisté poznatek, který je zavedl až k podezřelému muži. Ve spolupráci s ostatními hlídkami zadrželi v polovině ledna třiatřicetileté muže, kterého posléze obvinili ze spáchání trestného činu krádež. Vazebně stíhaný muž, může v případě odsouzení, i s ohledem na výši způsobené škody, skončit až na pět let za mřížemi.

por. Bc. Richard Hrdina - 28. ledna 2023

Související dokumenty Zadržení vloupače.mp4

Velikost souboru:90,3 MB / formát MP4

