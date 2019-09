Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Další ukradené auto bude vráceno majiteli

KRAj - U Jaroměře ho policisté bezpečně zastavili a řidiče zadrželi

Policistům Pohotovostního a eskortního oddělení Královéhradecké policie se ve spolupráci s dalšími kolegy podařilo díky skvělé práci zadržet v uplynulých dnech u Jaroměře 31letého cizince v okamžiku, kdy s autem ukradeným v Rakousku mířil do Polska. Informaci o odcizení vozidla jsme od rakouských kolegů získali v ranních hodinách a po 11 hodině dopoledne byl cizinec už bezpečně zastaven, zadržen a následně umístěn na základě Evropského zatýkacího rozkazu do vydávací vazby. Odtud bude po provedení všech potřebných úkonů předán do Rakouska k trestnímu řízení. Auto bude moci být bez poškození vráceno majiteli.

Bohužel i v tomto případě se potvrdilo, že řidič byl pod vlivem drog. Orientační zkouška prokázala v jeho těle přítomnost pervitinu. Byl tedy nebezpečný nejenom sobě, ale hlavně svému okolí. Šetřením v evidencích jsem navíc zjistili, že se jedná o osobu, která má v Polsku za sebou bohatou kriminální minulost. Vyšetřování do doby předání cizince do Rakouska povedou hradečtí kriminalisté.

Hlavním cílem policistů při pronásledování vozidel je, aby nebyly ohroženy životy a zdraví osob a pokud je to trochu možné, aby nebyla způsobená škoda na majetku. I v tomto případě se jim to beze zbytku podařilo.

plk. Mgr. Ivana Ježková, 22. 9. 2019, 9:00

Odkazy do noveho okna Zastavení ukradeného auta Detailní náhled

Související dokumenty Audio zpráva.m4a

Velikost souboru:1,1 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem