Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržení šesti pachatelů

Během jedné dvanáctihodinové služby zadrželi policisté z oddělení hlídkové služby Prahy IV šest pachatelů trestné činnosti.

Dvacet minut po deváté hodině ranní přijal operační důstojník oznámení od pozorného občana, který viděl, jak několik osob přelézá plot na zahradu rodinného domu. Policisté ze čtyřkové „oháesky“ ihned vyrazili na místo. Po příjezdu na zahradě uviděli několik pohozených tašek a před plotem nachystanou elektroniku. V domě pak nalezli tři osoby, které se dovnitř dostaly přes okno. Vzhledem k těmto skutečnostem byly všechny tři osoby omezeny na osobní svobodě a převezeny na policejní služebnu. V současné chvíli jsou všichni tři podezřelí ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež, za což jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Jedna z osob se tohoto jednání dopustila i přesto, že byla za tento trestný čin v posledních třech letech již odsouzena.

Stejná hlídka policistů projížděla odpoledne ulicí v Zápolí v Praze 4, kde si na autobusové zastávce povšimla třech osob. V momentě, kdy osoby zaregistrovali policejní vůz, začali z místa odcházet. Při kontrole policisté u jedné z nich nalezli větší množství drog a to konkrétně opiáty a kokain. Jednačtyřicetiletý muž byl omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu, kde si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi.

Krátce po devatenácté hodině večer si policisté ze čtyřkové „oháesky“ povšimli v Průběžné ulici v Praze 10 stříbrného vozidla BMW, které se rozhodli zastavit a zkontrolovat. Policisté předepsaným způsobem vůz zastavili v ulici Na Olšinách a v okamžiku, kdy chtěli vystoupit z vozidla a provést kontrolu, řidič sešlápl plyn a z místa kontroly odjel. Po pár metrech vozidlo zastavilo, jelikož spolujezdec strhl řidiči volant. Řidič při kontrole kolegům sdělil, že kdyby to bylo jeho auto, tak by jim ujel, ale kamarád (spolujezdec) mu to překazil, jelikož měl strach o svůj vůz.

Policisté lustrací v policejních evidencích zjistili, že řidič má uložené tři platné zákazy řízení. Test na alkohol i drogy na místě odmítl. Prohlídkou vozidla nalezli plynovou pistoli, mačetu, falešný policejní odznak Služby kriminální policie a vyšetřování a více než 23 gramů bílé krystalické látky. U spolujezdce kolegové nalezli cizí platební karty.

Obě osoby byly omezeny na osobní svobodě a převezeny na policejní služebnu. Jednatřicetiletý řidič je v současné chvíli podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě uznání viny hrozí až dva roky odnětí svobody. O tři roky starší spolujezdec je podezřelý ze spáchání trestného činu opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Celým případem se v současné chvíli zabývají kriminalisté z oddělení drog, kteří zjišťují, komu sáček s pervitinem patří. V počátku řidič policistům uváděl, že patří jemu. Posléze zjistil, že se jedná o trestný čin, a tak změnil názor.

por. Mgr. Violeta Siřišťová

11.5.2021

Související dokumenty Ujíždějící BMW OHS P-IV hotovo.mp4

Velikost souboru:78,5 MB / formát MP4

