Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zadrženi při krádeži elektrokol

PLZEŇ - Dva zloději kradli ve společných garážích jednoho bytového domu v Plzni, v těsné blízkosti policejní služebny. S ukradenými elektrokoly ovšem daleko nedojeli.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Bory se zabývají případem krádeže, ke které došlo včerejšího dne v brzkých ranních hodinách v Plzni. 32letá žena a 45letý muž vnikli bez použití násilí do společných garáží jednoho bytového domu a odcizili dvě elektrokola v hodnotě 100 tisíc korun. Kola k sobě byla připoutána lankovým zámkem. To ovšem zlodějům nevadilo a elektrokola z garáží odtlačili. Z ukradených věcí se ovšem dlouho neradovali. Po chvíli byli kontrolováni hlídkou policistů v rámci běžného výkonu služby. Vzhledem k tomu, že nedokázali věrohodně vysvětlit původ kol, omezili je policisté na osobní svobodě. Následně se obě osoby ke krádeži doznaly a z rukou vrchního inspektora si převzaly sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství. Muž byl navíc v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. V případě prokázání viny jim hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

27. září 2023

