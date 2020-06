Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zadržení při krádeži

HRADECKO - Dva muži "úřadovali" u stavby dálnice.

O minulém víkendu policisté obvinili z trestného činu krádež dva muže ve věku 42 a 28 let, za což jim hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let. Oba byli přichyceni v sobotu ráno u stavby dálnice v katastru obce Všestary krátce po vloupání do stavebních buněk, z kterých odcizili nářadí jako např. řetězovou pilu, elektrocentrálu, svářečku, prodlužovací kabel apod. Vše v hodnotě nejméně 100 tisíc korun. Nářadí si poschovávali v porostu mezi staveništěm a vozidlem, s kterým v poli v rozježděném a bahnitém terénu zapadli a nemohli vyjet. Na místo byl přivolán i psovod se služebním psem, který ukryté nářadí nalezl.

Policisté muže zadrželi a převezli na služebnu, kde zjistili, že starší z mužů v prosinci loňského roku opustil brány vězení, kam byl poslán na 4 roky za krádež. Šetřením mu prokázali dalších pět krádeží, kterých se dopustil během dvou měsíců a kterými způsobil škodu za více jak 400 tisíc korun. O jedné krádeži jsme informovali na konci ledna - podrobné informace zde a například největší škodu způsobil jedné společnosti odcizením celkem 232 ks pneumatik v hodnotě téměř 300 tisíc korun. Této krádeže se dopustil těsně před vyhlášením nouzového stavu. Kdyby ji spáchal o pár hodin později, hrozilo by mu až osmileté vězení. Obviněný muž má v rejstříku trestů již 15 záznamů týkající se převážně majetkové trestné činnosti, za které byl dohromady odsouzen k téměř 21 letům odnětí svobody.

Jelikož měli policisté obavu, že bude v trestné činnosti pokračovat, podali ke státnímu zástupci podnět na uvalení vazby. Včerejšího dne návrh soudce akceptoval a muž je stíhán vazebně. Mladší, který nemá zatím žádný záznam v rejstříku trestů, je stíhán na svobodě.

por. Iva Kormošová

9.6.2020, 10.15

