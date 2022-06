Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržení podezřelých z vraždy

Policisté z Oddělení METRO zadrželi dvojici podezřelou z násilných trestných činů.

Celostátně hledaná dvojice v pondělí 30. května brzo ráno fyzicky napadla dvaatřicetiletého muže před obchodním domem v pražských Vršovicích. Celému incidentu předcházel konflikt mezi poškozeným a podezřelou, kvůli mobilnímu telefonu. Poté se k hádce přidal přítel podezřelé, který muže několikrát bodl nožem. Podezřelá po napadení poškozeného držela, a když se mu podařilo z jejího sevření vyvlíknout, řvala na něj, že ho zabije. Napadený před dvojicí utekl do vedlejší ulice, kde na následky zranění, zkolaboval. Těžce zraněnému muži, kolemjdoucí zavolal zdravotní záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice. Případem se ihned začali zabývat kriminalisté, kteří šetřením zjistili totožnost podezřelé dvojice a vyhlásili ji do celostátního pátrání.

Policisté z Oddělení METRO kontrolovali v úterý odpoledne v prostorách metra Florenc ženu, která se jim snažila ztratit na eskalátorech. Policisté ji doběhli a provedli u ní lustraci, kterou zjistili, že je v celostátním pátrání pro podezření ze spáchání trestného činu vražda. Jelikož měla hledaná u sebe psa, požádali ji, aby sehnala někoho, kdo ho vyzvedne. Následně si pro něj přišel přítel ženy, u kterého provedli kolegové kontrolu totožnosti. Muž byl taktéž v celostátním pátrání pro podezření ze spáchání stejného trestného činu jako jeho přítelkyně. Prohlídkou u muže policisté nalezli nůž a šroubovák. Dvojice byla omezena na osobní svobodě a eskortována na policejní služebnu, kde si oba převzali detektivové z oddělení vražd.

Kriminalisté sedmatřicetiletého muže obvinili a to ze spáchání trestného činu vražda ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až dvacetiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který nebyl soudem akceptován. Žena byla detektivy taktéž obviněna a to ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, za což jí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 7. 6. 2022

