Zadržení podezřelého

České Budějovice - Kriminalisté objasnili případy vloupání do objektů z roku 2018.

Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality v těchto dnech realizují případy z roku 2018, kdy se podezřelí postupně vloupávali do objektů v rámci Jihočeského kraje. Dle zjištěných a doložených skutečností, se měli dva muži, ve věku 44 a 39 let, od července do října roku 2018 vloupat do zemědělské usedlosti na Prachaticku, kde zcizili různé věci v hodnotě za bezmála 24 000 korun.

V druhém případě se zaměřili na sklady jedné českobudějovické firmy, kde po násilném vniknutí vše prohledali a následně odcizili kancelářské potřeby, kdy byla škoda vyčíslena na více jak 13 500 korun.

V této firmě však byli již v minulosti, kdy zde zanechali podstatně větší škodu, za bezmála 2 miliony korun.

První z mužů (44 letý) již čeká na další řízení u soudu ve vazební věznici. Druhému mladšího z podezřelých zadrželi kriminalisté včera odpoledne, kdy jej eskortovali na služebnu k provedení neodkladných úkonů a dnes byl převezen na Okresní státní zastupitelství s podáním návrhu na vzetí do vazby.

22. ledna 2020

