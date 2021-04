Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zadržení pachatelů loupežného přepadení

Kriminalisté z 11. oddělení Prahy I zadrželi ihned po činu pětici pachatelů, kteří přepadli dva mladíky ve stanici metra Náměstí Republiky.

Na začátku dubna po deváté hodině večerní projížděla trojice kriminalistů ulicemi metropole a na Náměstí Republiky si povšimla skupinky mladých mužů, kteří se chovali velmi zvláštně. Výrazně gestikulovali na mladého muže, křičeli a byli agresivní. Mladíka drželi za bundu a ten se jim snažil vysmeknout. Kriminalisté proto ihned zastavili a vydali se zjistit, co se na místě děje. Když přišli blíže, z napadaného se najednou stal útočníků “známý“, kterého začali objímat a hladit po hlavě. Kriminalistům tvrdili, že se nic neděje. Napadaný však ihned hlídce řekl, že ho s kamarádem přepadli, zmlátili a vzali jim mobilní telefony. V tu chvíli se pětice útočníků ihned dala na útěk do okolních ulic.

Kriminalistům se podařilo na místě zadržet dva z nich a svým kolegům okamžitě dali přes vysílačku popis zbývajících tří podezřelých. Během chvíle byla na místě další hlídka 11. oddělení a společně s poškozeným se vydala mladíky hledat. Najít se je podařilo v ulici V Celnici. V momentě, kdy uviděli policejní auto, se dali opět na útěk. K jejich smůle však zaběhli do slepé ulice, kterou ihned svým vozidlem zablokoval jeden ze zasahujících kriminalistů, který zůstal na místě, aby nemohli z vnitrobloku ven. Druhý okamžitě vyběhl z auta a začal je pronásledovat. Muži se poschovávali do různých zákoutí a nebyli nikde vidět. Po chvíli jeden z nich vyběhl z úkrytu, a byl kriminalisty za použití hrozby namířené střelné zbraně zadržen. Při poutání pachatele se další z nich pokusil okolo zakročujících policistů nenápadně proklouznout, avšak tomu se to také nepodařilo, a skončil v poutech. Posledního se podařilo zadržet policistům z pohotovostní motorizované jednotky v ulici Jindřišská, na základě získaného popisu od svých kolegů z kriminálky.

Kriminalisté šetřením zjistili, že k útoku došlo ve stanici metra Náměstí Republiky, kde byli dva mladí muži napadeni a okradeni o mobilní telefony. Zranění jednoho z nich si vyžádalo ošetření v nemocnici.

Celá pětice útočníků byla ve věku od osmnácti do jednadvaceti let. Všichni jsou v současné chvíli podezřelí ze spáchání trestného činu loupež, za což jim v případě odsouzení hrozí až deset let za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina 22. 4. 2021

