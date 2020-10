Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zadržení pachatelů krádeže v klenotnictví

DĚČÍN - Policisté ve Šluknovském výběžku zadrželi pachatele krádeže šperků v klenotnictví v Německu.

Policistům ze Šluknovského výběžku se podařila velmi dobrá práce, kdy zadrželi dva osmadvacetileté pachatele, kteří krátce před tím v Německu odcizili větší množství zlatých šperků. Koncem měsíce září kolem páté hodiny odpoledne dva pachatelé vyjeli za naše hranice do obce Ebersbach – Neugesdorf. V místním klenotnictví si mladší z nich s velkým zájmem nechal od prodavačky ukazovat vystavené zlaté šperky na platech. V jednu chvíli ovšem využil okamžiku, kdy se prodavačka vzdálila a plato s 60ti kusy zlatých řetízku vzal a utekl. Před prodejnou na něj již čekal jeho komplic, ke kterému nasednul do auta a oba z místa rychle ujeli. Díky popisu a úzké spolupráci s německými kolegy se policejním hlídkám z Krásné Lípy, Rumburku a Varnsdorfu podařilo po necelé půl hodině pachatele v Krásné Lípě zadržet i s lupem ukrytým v autě. V současné době čelí obvinění z trestného činu Krádeže, za což jim hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. Na obviněného, které šperky odcizil, byla uvalena vazba. Šperky v hodnotě kolem 190 tisíc budou v nejbližší době vráceny majiteli klenotnictví.



Děčín 6. října 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

