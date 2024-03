Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zadržení mužů prodávajících a vyrábějících pervitin

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nyní oběma hrozí několikaleté vězení.

Kriminalisté v Karlovarském kraji i nadále úspěšně bojují s drogovou kriminalitou. Krajským kriminalistům se totiž podařilo zadržet dvě osoby, které se podílely na výrobě pervitinu a následně i na jeho prodeji.



Čtyřiadvacetiletý muž ze Sokolovska si měl ve druhé polovině minulého roku obstarat pervitin v množství několika set gramů, a to za účelem dalšího prodeje. Společně se sedmačtyřicetiletým mužem ze Sokolovska měl následně pervitin prodat v Chebu jiné osobě. Dvojice těchto mužů se měla po předchozí domluvě podílet i na výrobě pervitinu, a to v bytové jednotce sedmačtyřicetiletého muže, který byt na Sokolovsku k výrobě této látky poskytoval.



Ani jeden z těchto mužů neměl zvláštní oprávnění k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, přesto si několik měsíců látku zvanou pervitin obstarávali pro další distribuci a výrazně se také společně podíleli na výrobě pervitinu.



Při realizaci tohoto případu, kterého se kromě kriminalistů zúčastnili i policisté z obvodních oddělení či policejní psovod se služebním psem, došlo v úterý 12. března letošního roku v brzkých ranních hodinách k zadržení těchto dvou mužů přímo v bytových jednotkách na Sokolovsku, ve kterých muži přebývali. Při domovních prohlídkách bytových jednotek byla kriminalisty zajištěna elektronika, finanční hotovost, digitální váha či různé chemikálie.



Následně kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání dvou osob ve věku čtyřiadvaceti a sedmačtyřiceti let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Po provedených úkonech byli oba muži propuštěni ze zadržení, jejich vyšetřování probíhá na svobodě.



V případě prokázání viny hrozí čtyřiadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let. Sedmačtyřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 3. 2024

