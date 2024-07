Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zadrženi ještě před oznámením krádeží

Frýdecko-Místecko - policistům neunikli.

Policisté zadrželi dva podezřelé z pokusu vloupání do prodejny. To se sice nepotvrdilo, ale jak se nakonec ukázalo, muži mají mít na svědomí jinou majetkovou trestnou činnost.

V noci z neděle na pondělí přijali strážci zákona oznámení o možném vloupání do jedné z večerek v Třinci. Na místo ihned vyrazila hlídka třineckých policistů a speciální pořádkové jednotky. Oznamovatel jim sdělil, že se kolem prodejny pohybovalo několik podezřelých osob. Poté zjistili, že se pachatel pokusil dostat dovnitř přes okno, což se mu nepodařilo.

Obě hlídky proto začaly propátrávat okolí. Netrvalo dlouho a policisté si nedaleko místa všimli dvou mužů rychle jedoucích na jízdních kolech. Proto je zastavili ke kontrole. Muži nedokázali věrohodně vysvětlit, odkud mají kola. Tvrdili, že na nich přijeli z Ostravy za kamarádem. Když jeden z nich hledal v peněžence občanský průkaz k prokázání totožnosti, vypadla mu vlaková jízdenka dokazující, že do Třince nepřijeli na kolech, ale vlakem z Ostravy v nočních hodinách. Následně u jednoho z mužů bylo nalezeno i nářadí, například kleště či šroubovák. Oba byli policisty zadrženi pro podezření z pokusu vloupání do uvedené večerky a převezeni k dalším úkonům na obvodní oddělení v Třinci.

Následným prověřováním třinečtí policisté zjistili, že zadržení muži (ve věku 29 a 50 let) se do večerky vloupat nepokusili. Díky své další operativní činnosti se jim však podařilo zjistit, že jejich kola byla během noci odcizena ze dvou bytových domů, na což jejich majitelé přišli až v ranních hodinách. V prvním případě měli odcizit jízdní kolo i s příslušenstvím z chodby domu přeštípnutím lankového zámku. Ve druhém případě se měli dostat v jiném domě do společné kolárny, odkud si měli odnést další kolo. Celková škoda způsobená odcizením přesáhla částku 35 tisíc korun.

Strážci zákona mužům ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Podezřelí se u výslechu doznali. Uvedli, že chtěli na kolech odjet zpět do Ostravy a tyto zde prodat. V případě odsouzení hrozí staršímu muži až dvouletý pobyt za mřížemi. Mladší z mužů byl již v posledních třech letech za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen, proto mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Po provedených procesních úkonech mohla být odcizená jízdní kola vrácena zpět do rukou svým majitelům.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

25. července 2024

