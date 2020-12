Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zadrženi dva pachatelé

KLATOVY - Včera v noci byli dva muži po krádeži zadrženi. Dnes soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.

Policisté přijali ve středu 30. prosince 2020 po půlnoci oznámení o vloupání do rodinného domu v obci Němčice. Policisté z obvodního oddělení v Plánici vyjeli na místo, ale pachatelé odjeli osobním vozidlem značky Peugeot 307 směrem na Klatovy.

Protože pohybu vozidla si v Klatovech všimli policisté z místního obvodního oddělení, tak byli podezřelí zadrženi v ulici Tyršova. Z vozidla vystoupili tři muži. Řidič vozidla uvedl, že jej dva muži požádali o odvoz do Němčic, kde vystoupili a při návratu měli s sebou igelitovou tašku, ve které měli odcizené věci.

Policisté zjistili totožnost čtyřiatřicetiletého muže z obce Oselce a třicetiletého z Klatov.

Případ dále prověřují policisté z oddělení obecné kriminality. Od komisaře uvedení muži převzali usnesení o zahájení trestního stíhání z pokračujícího zločinu krádež, přečinu porušování domovní svobody, poškození cizí věci, které spáchali z části formou spolupachatelství a z části samostatným jednáním.

Starší muž samostatně v měsíci listopadu v prodejně na ulici Domažlické odcizil ve třech případech mobilní telefony, kdy dvakrát prošel pokladní zónou bez úhrady a jednou byl přistižen.

Mladší muž koncem měsíce září vnikl s další osobou na zahradu v ulici Denisova, poškodil dveře a okna a uvnitř odcizil obraz a fotografie. V ulici Čs. Legií v polovině měsíce října v restauraci poškodil dveře a mříž, ale dovnitř nevnikl. Na přelomu měsíce října a listopadu vnikl do restaurace v ulici K Letišti, kde odcizil tablet. V ulici Kounicova vnikl koncem října do domu, kde vzal svítilnu, dva batohy a v kuchyni byl přistižen majitelem a utekl.

Dále společně v ulici Procházkova poškodili dveře v rodinném domě a odcizili dalekohled a mosazný gong. Počátkem měsíce listopadu vnikli do restaurace na ulici Vídeňské a odcizili různé alkoholické nápoje, tři kilogramy masa a další věci. Do bytu na Plzeňské ulici vnikli 11. listopadu a odcizili chladničku, pračku, stůl i židle a další vybavení. Dne 13. října vnikli na oplocený areál, kde prohledali přepravní kontejnery a odcizili balíky za téměř patnáct tisíc korun. Koncem měsíce října vnikli v ulici Měchurova do rodinného domu, kde odcizili různé věci a poškodili zařízení. V obci Němčice z domu odcizili dvě sošky, obrázek a kropenku Počátkem měsíce října vnikli do objektu na ulici Dr. Sedláka, kde odcizili finanční hotovost, dva přenosné počítače, osobní doklady poškozených, platební karty a další věci.

Uvedení muži se trestné činnosti dopustili v době, kdy byl na našem území vyhlášen nouzový stav. Muži se různé trestné činnosti dopouštěli v uplynulých letech a byli odsouzeni.

Čtyřiatřicetiletý muž byl za trestnou činnost obviněn v měsíci listopadu a prosinci celkem ze spáchání 18 různých skutků.

Ve čtvrtek 31. prosince soud rozhodl o jejich vzetí do vazby a za doprovodu policistů byli převezeni do vazební věznice.

nprap. Ladmanová Dana

31. prosince 2020

