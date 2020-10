Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zadržení dealerů drog

CHEBSKO – Při domovních prohlídkách byly zajištěny drogy, peníze i vozidla.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje úspěšně pokračuje v boji s drogovou kriminalitou. V uplynulých dnech došlo k realizaci dlouhodobě rozpracovaného případu pod krycím názvem „TRANSFER“.

Policisté v součinnosti s útvarem rychlého nasazení v neděli 11. října letošního roku zadrželi organizovanou skupinu pěti osob. Tři osoby české národnosti ve věku 35, 39 a 48 let a dva cizinci ve věku 46 a 49 let měli distribuovat ve velkém rozsahu v řádu několika kilogramů drogy pervitin a marihuanu na území Karlovarského kraje.

V průběhu rozpracovaného případu a při domovních prohlídkách, byly nalezeny a zajištěny drogy, o celkovém množství téměř jednoho kilogramu pervitinu a marihuany. Zajištěna byla také finanční hotovost ve výši přibližně 500 tisíc korun a 20 tisíc Euro. Kromě toho kriminalisté zajistili také motorová vozidla či věci pocházející z trestné činnosti v hodnotě 500 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání této pětice osob. Osmačtyřicetiletého muže a šestačtyřicetiletého cizince obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látky a s jedy. Zbylé tři osoby kriminalisté obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látky a s jedy.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí dvou obviněných mužů do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byli muži ve věku 46 a 48 let vzati do vazby. Vyšetřování zbylé trojice probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody na pět až osmnáct let.

Rozpracovanost případu a následná realizace tak jednoznačně patří k jedné z největších za poslední roky v rámci celého Karlovarského kraje. Kriminalisté se případem i nadále intenzivně zabývají.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 10. 2020

Související dokumenty Zadržení dealerů drog

Velikost souboru:53,3 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem