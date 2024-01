Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zadrženi bezprostředně po pokusu o vloupání

Havířov - z Přerova přijeli krást na severní Moravu

Z přečinů krádeže vloupáním obvinili v prvém lednovém týdnu havířovští kriminalisté dva muže (67 a 35 let) z Přerova. Oba byli zadrženi policisty obvodního oddělení chvíli poté, co byl na tísňovou linku oznámen pokus o vloupání do zdravotnického zařízení v Havířově. K bleskové akci velkou měrou napomohla nejen pohotová reakce svědků, ale také podrobný popis obou mužů, který policistům poskytli.

V rámci vyšetřování kriminalisté zjistili, že na severní Moravě se měli dopustit ještě dalších tří skutků. V polovině prosince se oba obvinění měli vloupat do šaten a kanceláře zdravotnického zařízení v Novém Jičíně. Předmětem jejich zájmu byly převážně peněženky zaměstnanců, které obsahovaly finanční hotovost, doklady a platební karty. Škoda odcizením byla odhadnuta na téměř 16 000 korun.

To však nebyl jediný skutek, kterého se měli v daném městě dopustit. Ještě téhož dne měli vniknout do jedné z prodejen a ze šuplíku pultu vzít 6 000 korun v hotovosti.

Začátkem ledna se měli vypravit do Českého Těšína, kde měli vypáčit vstupní dveře školy. Nevedla je k tomu touha po vzdělání, ale pravděpodobně osobní věci členů pedagogického sboru. Ve školním kabinetu měli obvinění muži odcizit peněženky s doklady, platebními kartami a finanční hotovostí, vše v hodnotě přes 6 000 tisíc korun.

Osudným se pro ně stal pokus o vloupání do zdravotnického zařízení v Havířově, kam se téhož dne v odpoledních hodinách přesunuli. Jak již bylo uvedeno, krátce po skutku byli nedaleko od zařízení, kam se pokusili násilně dostat, policisty zadrženi. V té době měli u sebe ještě některé věci pocházejí z předchozí trestné činnosti.

Muži zpočátku tvrdili, že ve zdravotnickém zařízení hledali práci. Ovšem pod tíhou předložených důkazů se přiznali nejen k pokusu, po kterém byli zadrženi, ale také ke všem výše vyjmenovaným skutkům, přičemž mladší z nich tvrdil, že na krádežích se převážně podílel tím, že hlídal. Uvedli také, že si ponechali pouze peníze, peněženky se zbylým obsahem na různých místech vyhodili. To potvrdil nález několika peněženek s doklady z vloupání v Novém Jičíně. Mohou tedy být vráceny majitelům.

Staršímu z mužů, který byl začátkem prosince propuštěn z výkonu trestu, hrozí další tři roky vězení. Aby trestnou činnost neopakoval, je jeho stíhání vedeno vazebně. Mladší by v případě odsouzení mohl ve vězení strávit až dva roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

11. 1. 2024

