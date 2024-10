Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zadržen zásahovou jednotkou

RYCHNOVSKO – Prodal drogu ve více než 400 případech.

Rychnovští kriminalisté ho měli v hledáčku již několik měsíců. V minulém týdnu si pro 50letého muže přišla královéhradecká zásahová jednotka. Padesátiletý muž je podezřelý z distribuce drog nejen na Rychnovsku, ale i na dalších místech.



Zadržení muže předcházelo několikaměsíční operativní šetření ze strany rychnovských kriminalistů, kteří úzce spolupracovali s policisty z Týniště nad Orlicí. Kromě jiného šetřením zjistili, že se v okolí bydliště podezřelého častěji pohybují řidiči motorových vozidel pod vlivem drog. Zadržený muž, který je také sám několikaletým uživatelem drog, měl od prosince 2018 až do jeho zadržení neoprávněně nabízet, prodávat a poskytovat zdarma pervitin a marihuanu více než dvěma desítkám odběratelů z okruhu přátel, známých a dalších zájemců. Pervitin za zhruba 300.000 korun měl distribuovat nejméně ve čtyři sta případech. Kromě pervitinu „obchodoval“ i s marihuanou.



Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili rostlinnou sušinu, digitální váhy, různé sáčky a nádoby se zbytky hnědé a bílé krystalické látky, které byly předány k odbornému zkoumání. Zadržený muž byl ozbrojený několika noži a dokonce i mačetou.



Rychnovští kriminalisté muže obvinili za spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.



V uplynulých dnech kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh akceptoval a obviněný muž je stíhaný vazebně.



por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem