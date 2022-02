Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zadržen řidič, který ujel z místa nehody

ÚSTÍ NAD LABEM - Vozidlo odstavil v lese a přiživoval legendu, že jej někdo přítelkyni odcizil

V pátek kolem 18 hodin došlo v ulici Krušnohorská k dopravní nehodě, při které řidič srazil 86letou chodkyni na přechodu pro chodce. Chodkyně šla za pomoci fransouzské hole a už docházela k chodníku, kdy jí řidič pravým předním nárazníkem smetl. Dle výpovědi svědků řidič pár metrů za přechodem zastavil a vulgárně ženu oslovil s tím, co dělá. Následně viděl, že se k chodkyni sbíhají svědci a z místa nehody ujel. Operační důstojník ihned dal do vysílačkám všem hlídkám pátrání po řidiči vozidla. Dne 12.2. se na obvodní oddělení dostavila žena, že jí bylo odcizeno její vozidlo. Toto vozidlo se následně podařilo najít odstavené na Střižovickém vrchu. Vozidlo bylo viditelně poškozené a dle popisu odpovídalo vozidlu, které srazilo seniorku. Kriminalisté se tímto způsobem dostali k příteli ženy, která odcizení nahlásila. Ten se při výslechu přiznal, že vozidlo řídil a ženu srazil. Přítelkyně o ničem nevěděla, legendu o odcizení v ní ještě podněcoval a vůbec jí neřekl, že si vozidlo půjčil. Muž v současné době čelí obvinění z trestného činu Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

Ústí nad Labem 15. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem