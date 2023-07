Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zadrželi jsme dlouhodobě hledaného cizince

ZLÍNSKÝ KRAJ: Sedm let se skrýval na našem území a vyhýbal vězení.

V pondělí zadrželi ve Zlíně cizinečtí policisté ve spolupráci s pátrači policejního prezídia dlouhodobě hledaného cizince z východního bloku. Jednalo se o osmačtyřicetiletého muže, na kterého vydaly hned tři české soudy příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený se dopustil trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za což mu byl vyměřen společný a souhrnný trest ve výši sedm let odnětí svobody. Rovněž na něj byl vydán Evropský zatýkací rozkaz (EZR). Muž se však celých sedm let vězení vyhýbal a skrýval se na různých místech České republiky. Navíc zde pobýval nelegálně bez povolení k pobytu.

Cizinec zpočátku nechtěl policistům předložit doklady a uváděl smyšlená jména. Nakonec se však ke své totožnosti přiznal. Cizinečtí policisté, kteří ho zadrželi, mu ještě ten den sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť výzvu k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody převzal, ale do vězení nenastoupil. Cizince jsme poté eskortovali do vazební věznice.

20. července 2023, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

