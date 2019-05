Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zadrželi je krátce po činu

Plzeňští policisté blesku rychle objasnili případ krádeže věcí v jednom z plzeňských svatebních salónů. Krátce po činu zadrželi dvě osoby.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed sdělili podezření z přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství. Podezřelými jsou dva cizinci, a to 30letý muž a 33letá žena. Ti 21. května 2019 v odpoledních hodinách navštívili jeden z plzeňských svatebních salónů. Mladá žena pod záminkou nákupu svatebních šatů odlákala pozornost prodavačky a muž mezitím vnikl do zázemí prodejny, odkud odcizil několik snubních prstenů, mobilní telefon a peněženku s finanční hotovostí ve výši 1 700 Kč. Poté, co prodavačka krádež zjistila, zalarmovala policii, která dle popisu osob tyto nedlouho po činu vypátrala a zadržela. Po předvedení zadržených na obvodní oddělení Plzeň-střed policisté zjistili, že zadržený zloděj je i pachatelem krádeže finanční hotovosti z pokladny prodejny potravin v centru města z pondělního večera. K objasnění pomohly zejména kvalitní kamerové záznamy z dané prodejny potravin, kdy na základě předložených důkazů se zadržený ke krádeži doznal. Oba zadržení nyní čekají v policejní cele na rozhodnutí soudu, kdy v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Michaela Raindlová

23. května 2019

