Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zadržel řidiče pod vlivem alkoholu

KRAJ: 209. gentleman silnic je z Brna.

V listopadu minulého roku zadrželi brněnští policisté agresivního řidiče, který měl v krvi přes čtyři promile alkoholu (původní zpráva). Svou hazardní jízdou ohrožoval ostatní vozidla i chodce. Riskantní jízda skončila zásluhou pohotového řidiče Josefa Zbírala. Ten si všiml nabouraného kličkujícího vozu, otočil se a vydal se za ním. U železničního přejezdu pak s nasazením vlastního zdraví jedoucí vozidlo zablokoval, vytáhl klíčky ze zapalování a zadržel agresivního cizince až do příjezdu policistů, které mezitím zavolala jeho spolujezdkyně. Za tento odvážný čin byl nyní oceněn titulem Gentleman silnic. „Ačkoliv nešlo o záchranu života po dopravní nehodě, za což tento titul udělujeme, jedná se o výjimečný čin. Čím déle by totiž jízda opilého řidiče pokračovala, tím více by rostlo riziko vážné dopravní nehody. Proto si pan Zbíral ocenění zaslouží,“ uvádí Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic. „Odvaha je jedna věc. Důležitá je ale také pohotovost a schopnost rychle se rozhodnout. Pan Zbíral zatarasil nebezpečnému řidiči cestu a nedovolil mu dále pokračovat. Tím zabránil potenciálnímu neštěstí,“ uzavírá ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil. Čin Josefa Zbírala ocenil navíc Plaketou Krajského ředitelství policie JmK.

mjr. Pavel Šváb, 8.2.2022

