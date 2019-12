Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 9.12.2019

Žadatel: In IUSTITIA, o.p.s.

Ze dne: 9. 12. 2019



Dotaz:

soubor dotazů k uvedenému incidentu pod č. j. XX

1) Zabývali jste se tímto incidentem? (týká se především incidentů z monitoringu In IUSTITIA)

2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

3) U incidentů z jiných zdrojů než ESSK (viz příloha) zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.

4) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

5) O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

6) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

7) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

8) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.“

Odpověď na žádost:

ad 1) ANO (pozn. podle identifikačních údajů v bodě č. 1 se obtížně identifikuje, co žadatel žádá; spis obsahuje více pachatelů a více skutků).

ad 2) a. po ZUTR - násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 odst. 2 trestního zákoníku, přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu dle § 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

b. v rámci NPO - násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů – NEDOŠLO.

ad 3) Přílohu jsme neměli k dispozici a přečin z nenávisti byl součástí dokumentovaného protiprávního jednání.

ad 4) Svědecké výpovědi, kamerové záznamy.

ad 5) a. Dne 21. 4. 2018 v době okolo 20:34 hodin před prodejnou na Lípovém náměstí v Trutnově – následuje podrobný popis události.

ad 6) Dvě ženy, sestry ve věku 24 a 25 let, státní příslušnost ČR.

ad 7, 8) Případ ukončen dne 16. 4. 2019 podáním návrhu na podání obžaloby na OSZ Trutnov, sp. zn. 1 ZT XX/2018.



