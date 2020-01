Žádost - soudy

Žadatelka se domáhala informací od Nejvyššího soudu, Okresního soudu v Šumperku, Veřejného ochránce práv, Ministerstva spravedlnosti a NCOZ SKPV:

Dne 8. ledna 2020 mi byl doručen přípis ze dne 19. prosince 2019 opatrovnického oddělení vedeného pod 40 P 319/2016 vyšší soudní úřednice ......... z Okresního soudu v Šumperku, abych uhradila částku Kč 7000,-- za nějaké blíže NESPECIFIKOVANÉ a nedatované DOVOLÁNÍ ve věci nezletilé ......., narozené......... (v zásilce mimo 1 strany přípisu k úhradě Kč 7000,-- .......... nebylo NIC)

Žádám TÍMTO Nejvyšší soud v Brně a Okresní soud v Šumperku o písemné sdělení (odpověď stačí na tento email), kdo mne v nějakém údajném blíže nespecifikovaném dovolání ve věci nezletilé u Nejvyššího soudu v Brně zastupuje jako advokát, protože mne nikdo nekontaktoval, že by za mne něco k Nejvyššímu soudu podával v řízení 40 P 319/2016 a ani tak neznám obsah TVRZENÉHO DOVOLÁNÍ ve věci nezletilé ............. v opatrovnickém řízení, za které požaduje úřední osoba - ........... Kč 7 000,-- !!!

S ohledem na to, že mne již okradl Okresní soud v Šumperku o soudní poplatek Kč 5 000,-- v řízení 18 C 229/2017 a v daném řízení je úmyslně dlouhodobě nečinný ve věci odvolání vůči nezákonnému rozhodnutí a Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci dodnes o řádně podaném odvolání nerozhodl, ptám se tedy, co je tedy za DALŠÍ PODVOD, když po mně požaduje vyšší soudní úřednice ............. úhradu soudního poplatku za dovolání v řízení 40 P 319/2016 Kč 7 000,-- a za co ?

S ohledem na to, že řízení 40 P 319/2016 je velmi častým internetovým tématem v konkurzním řízení KSOS 31 INS 16520/2015, žádám, aby mi podala písemně vysvětlení i .................., která vykonává ze zákona dohled nad insolvenčním správcem ..............., a aby ho vyzvala, aby podal vysvětlení, proč po mně požaduje Okresní soud v Šumperku soudní poplatek Kč 7 000,-- ve věci nezletilé.

Předem děkuji za odpověd a vyřízení námitek podaných v zákonné lhůtě vůči rozhodnutí vyšší soudní úřednice ...........…“



Vzhledem k tomu, že uvedená žádost se nevztahuje k působnosti Policie ČR, byla povinným subjektem dle § 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb. odložena.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

