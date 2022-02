Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 1. února 2022

Dne 23. ledna 2022 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství) doručena prostřednictvím Elektronické podatelny Policie ČR (epodatelna.policie@pcr.cz) Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete poskytnout informace, „…kolika lidem byl přidělen byt na Penzionu Kuřim od 30. 8. 2004 do 22. 6. 2005, a to s rozlišením kolika lidem bylo přiděleno řádně dle pořadníku čekatelů na umístění, vedeném rozhodujícím Městským úřadem Kuřim, odborem soc. věcí, a s kolika lidmi byla v té době uzavřena smlouva na pronájem bytu v Penzionu Kuřim mimo pořadník čekatelů.“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sděluji následující:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje neeviduje informaci, kolika lidem byl přidělen byt na Penzionu Kuřim a to ať už se jedná o přidělení bytu dle pořadníku nebo o přidělení mimo pořadník v období od 30. 8. 2004 do 22. 6. 2005. Pro bližší informace Vám doporučujeme obrátit se se svojí žádostí o poskytnutí informací na Městský úřad Kuřim přímo, neboť do jeho působnosti spadá uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

