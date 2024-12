Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odpověď ze dne 19. listopadu 2024.

Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. - sdělení

Na základě Vašich žádostí, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly doručeny do e-podatelny Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (krpb.epodatelna@pcr.cz) dne DDMMRRRR a DDMMRRRR, včetně doplnění žádosti ze dne DDMMRRRR z Vaší e-mailové adresy xxxxxxx@gmail.com a označené "Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb." Vám sdělujeme následující.

Uvedené žádosti jsou vedeny v rámci jednoho spisového materiálu a bude Vám podána společná odpověď.

Žádost ze dne DDMMRRRR, doručená DDMMRRRR

1. Na základě tohoto neohlášeného šetření a této zprávy ze sociálního úřadu v UUUUUU, žádám o zrušení pátraní po mé dceři v ČR, v opačném případě žádám o vysvětlení (poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.), proč je dcera stále uměle držená v pátrání v ČR, což vede k vytváření dojmu, že nejsem s úřady v ČR v kontaktu a neposkytuji informace o pobytu dcery a mě.

2. Pokud budete mít tuto informaci k dispozici, žádám o informování a poslání přesného počtu uskutečněných AS v Krizovém centru ZZZZZZZ.

3. Poskytnutí informace, kolik bylo učiněných videohovorů s dcerou, se mnou a s kriminální policií Blansko během našeho pobytu UUUUU, kdy k těmto hovorům došlo a jaký závěr na základě těchto hovorů kriminální policie učinila, zda-li bylo potvrzeno, že je dcera v pořádku.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně k jednotlivým bodům sděluji následující:

ad 1/ K této části žádosti týkající se vysvětlení postupu PČR k vyhlášenému pátrání po Vaší dceři Vám sděluji, že užitou formulací svého dotazu požadujete zdůvodnění postupu činnosti Policie České republiky. V tomto případě je třeba vyjít z § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., kdy „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Žádost je v této části informací koncipována na utvoření názoru povinného subjektu k shora popsanému dotazu, jehož zdůvodnění, vysvětlení, resp. stanovisko nemá povinný subjekt zachycen ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“). Povinný subjekt by touto činností vytvářel novou informaci, k čemuž informační zákon neslouží.

ad 2/ Ve zprávě Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Krizové centrum pro děti a dospívající je uvedeno, že asistované setkání proběhlo celkem 17krát, z toho 9 v rozsahu 1 hodiny a 8 v rozsahu 2 hodin. První setkání proběhlo dne DDMMRRRR , poslední proběhlo DDMM RRRR. Omluvy z asistovaného setkání byly z důvodu nemoci dcery i matky, pobytu v lázních DDMMRRRR do DDMMRRRR, kdy dvě setkání po návratu z lázní omluveny nebyly, následně byly omluveni z důvodu úrazu matky.

ad 3/ V rámci prověřování vedeného pod č.j. KRPB-XXYXX/TČ-RRRR-060171 proběhl jeden videohovor. Tento proběhl dne DD. MM. RRRR v HH.MM z kanceláře č. XXX na Oddělení obecné kriminality PČR, ÚO Blansko, Bezručova č. 31. Tento byl uskutečněn přes aplikaci WhatsApp s MMMM NNNNN, trv. bytem DDDDDD, tel. č. +420 XXX ZZZ NNN. Úkonu se zúčastnili: por. YXYX, por. YXYXZZ., nprap. VNMVNM. Účelem videohovoru bylo provedení Vašeho výslechu, nikoli ověřování zda je Vaše XYXYXv pořádku.

Žádost ze dne DDMMRRRR, doručená dne DDMMRRRR

1. Jestli při svém šetření na základě obvinění p. NMNMNMNM jste shledali u ošetřující lékařky mé dcery MUDr. NNNNNN nějaké pochybení z mé strany ohledně mé péče o dceru. Jak hodnotila ošetřující lékařka mé dcery, kterou ošetřovala 2 roky moji péči o dceru, jestli byla v pořádku, nebo nikoliv. A jaký byl její posudek psychosomatického vyšetření mé dcery XYXYX ve 3 letech, po povinné kontrole a vyšetření na které jsem se s dcerou řádně dostavila.

2. Zda-li v rámci šetření kriminální policie Blansko na základě obvinění mé osoby p. NMNMNMNM jste vypátrali nějaké jiné odborné vyšetření mé dcery, které by vyvracelo lékařské zprávy a posudky od ošetřující lékařky mé dcery NMNVNM a vedly k závěru, že je moje péče o dceru špatná, nebo jakkoliv ohrožující a moje dcera má díky mé péči nějaké negativní následky, jak tvrdí a obviňuje mě p. NMNMNMNM, tedy jestli existuje nějaké odborné vyšetření mé dcery, na základě kterého vznikl posudek, který by nějak potvrzoval tvrzení a obvinění ze strany p. NMNMNMNM, pokud ano, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání tohoto (těchto) vyšetření dcery.

3. Zda-li bylo zjištěno kriminální policií Blansko v rámci šetření, které proběhlo na základě obvinění mé osoby p. NMNMNMNM, že by OSPOD Boskovice učinil nějaké vlastní šetření, které by potvrzovalo tvrzení a obvinění mé osoby p. NMNMNMNM, nebo shledal nějaké pochybení v mé péči o dceru, pokud ano, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání kdy toto šetření OSPODu proběhlo a kde a na základě čeho a co bylo OSPODem Boskovice shledáno, tedy oficiální zprávu z tohoto šetření OSPODu Boskovice.

4. Zda-li bylo kriminální policií Blansko zjištěno že by byl OSPOD Boskovice jakkoliv v kontaktu s mojí dcerou a zkoumal tak její stav a případně moji péči o dceru a učinil v tomto ohledu nějaké šetření, pokud ano, žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a to zaslání zprávy z tohoto šetření.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně k jednotlivým bodům sděluji následující:

ad 1/ Ze zprávy od dětského lékaře MUDr. BNBNBN ze dne DDMMRRRR, současně s ním ordinuje i MUDr. MNBBNM, kterou BBBB KKKKK uvádí jako dětskou lékařku její dcery, bylo zjištěno, že ZZZZ KKKKK je v péči ordinace od DDMMRRRR, poslední návštěva byla dne DDMMRRRR, kdy se jednalo o preventivní prohlídku ve třech letech, fyzický a psychický vývoj NBNBNB byl zcela fyziologický a odpovídal jejímu věku, nebyla ve sledování ani léčení žádné odborné ambulance. Pro další zdárný vývoj dítěte doporučeno posilovat imunitu otužováním, hojným pobytem na čerstvém vzduchu dle počasí a ozdravným pobytem u moře dle možností rodiny. Další návštěva nebyla v ambulanci uskutečněna.

ad 2/ Do spisu nebylo založen výsledek žádného dalšího odborného vyšetření.

ad 3/ Ze spisového materiálu č.j. KRPB-XXXXX/TČ-RRRR-060171 se podává následující zjištění OSPOD Boskovice:

Spisová dokumentace k nezletilé NBNBNMB je vedena od DDMMRRRR. Důvodem návštěvy otce byly neshody s partnerkou a majetkové neshody s rodiči matky, důvodem návštěvy matky byly konflikty s otcem dcery, které vyústily ve fyzické násilí. Kvůli úplnému omezení styku otce s dcerou ze strany matky si otec dne DDMMRRRR podal k Okresnímu soudu v Blansku návrh na vydání předběžného opatření upravující styk otce s nezletilou. Okresní soud návrhu otce vyhověl, matka se však odvolala ke Krajskému soudu, které bylo zamítnuto. Usnesení nabylo právní moci dne DDMMRRRR. Otec se měl dle pravomocného usnesení soudu stýkat s nezletilou každé úterý a čtvrtek vždy od 15:30 h do 18:00 h a každou sudou sobotu a neděli vždy od 9:30 h do 18:00 h, toto však nebylo nikdy dodržováno ze strany matky, otec neměl přístup ke nezletilé dceři od MMRRRR do MMRRRR. Matka dceru omlouvala zejména ze zdravotních důvodů spojených s výskytem onemocnění Covid-19. Dne DDMMRRRR a následně DDMMRRRR byly na OSPOD Boskovice dohodnuty asistované kontakty v Krizovém centru.

Ze spisového materiálu č.j. KRPB-XXXXX/TČ-RRRR4-060171 se podává následující zjištění OSPOD Boskovice:

Spisová dokumentace k nezletilé NMNMNMN je vedena od DDMMRRRR. Důvodem návštěvy otce byly neshody s partnerkou a majetkové neshody s rodiči matky, důvodem návštěvy matky byly konflikty s otcem dcery, které vyústily ve fyzické násilí. Kvůli úplnému omezení styku otce s dcerou ze strany matky si otec dne DDMMRRRR podal k Okresnímu soudu v Blansku návrh na vydání předběžného opatření upravující styk otce s nezletilou. Okresní soud návrhu otce vyhověl, matka se však odvolala ke Krajskému soudu, které bylo zamítnuto. Usnesení nabylo právní moci dne DDMMRRRR. Otec se měl dle pravomocného usnesení soudu stýkat s nezletilou každé úterý a čtvrtek vždy od 15:30 h do 18:00 h a každou sudou sobotu a neděli vždy od 9:30 h do 18:00 h, toto však nebylo nikdy dodržováno ze strany matky, otec neměl přístup ke nezletilé dceři od října RRRR do září RRRR. Matka dceru omlouvala zejména ze zdravotních důvodů spojených s výskytem onemocnění Covid-19. Dne DDMMRRRR a následně DDMMRRRR byly na OSPOD Boskovice dohodnuty asistované kontakty v Krizovém centru v Brně. Dne DDMMRRRR byl vyhlášen rozsudek Okresního soudu, kdy soud určil otci styk s nezletilou formou navykacího režimu, oba rodiče se odvolali ke Krajskému soudu v Brně. Asistovaná setkání neprobíhala pravidelně, vzhledem k tomu otec nezletilé začal trvat na realizaci předběžného opatření, nezletilou NMNMN mu však matka nepředávala. Otec nebyl s dcerou stále v kontaktu, neprobíhaly terapie. Krajský soud v Brně změnil rozsudek Okresního soudu v Blansku s č.j. XYZXYZ tak, že rozsudkem s č.j. XYZZXY nezl. NMNMN svěřil do péče otce. K předání nezletilé nedošlo, otec podal návrh na výkon rozhodnutí, OSPOD Boskovice vyhodnotil nezl. NMNMNM jako dítě ohrožené podle § 6 zákona č. 359/199 Sb., ve znění platných předpisů. Dne DDMMRRRR matka podala u Okresního soudu v Blansku žalobu na obnovu řízení pro zmatečnost a podjatost, Krajský soud v Brně pro zmatečnost rozhodl ve prospěch matky, usnesením ze DDMMRR rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne DDMMRRRR zrušil. Dne DDMMRR OSPOD Boskovice zjistil informaci, že nezletilá NMNMNM se se svojí matkou zdržuje na ostrově XXXX ve státě MMMMM. Bylo nařízeno nové jednání a vzhledem k tomu, že matka byla neznámého pobytu, soud usnesením ustanovil matce opatrovníka. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne DDMMRRRR byla nezletilá NMNMN opět svěřena do péče otce. Dne DDMMRR si matka prostřednictvím JUDr. Bc. CVCVC podala návrh na odklad vykonavatelnosti rozsudku k Ústavnímu soudu v Brně, ten byl zamítnut a dne DDMMRRRR byla ústavní stížnost odmítnuta. Nezletilá je nadále vedena jako dítě ohrožené dle § 6 zákona 259/199 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

ad 4/ Policie České republiky, oddělení obecné kriminality nedisponuje informací, zda je OSPOD Boskovice v kontaktu s NMNMNMvou a zda zkoumal její stav.

Zpracoval:

mjr. Mgr. Jiří Vrtílka

tel.: 974 631 223 (229)

plk. Mgr. Zdeněk Grénar

ředitel územního odboru

podepsáno elektronicky

vytisknout e-mailem