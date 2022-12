Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odpověď ze dne 15. prosince 2022.

Dotaz žadatele:

Dne 28. listopadu 2022 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“ nebo „povinný subjekt“), doručena z emailové adresy: xxxxxxx@gmail.com žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., upřesněná po předchozí výzvě k jejímu doplnění dne 1. 12. 2022, ve které požadujete poskytnout následující informace:

„Specifikace výhradních míst určených Policií ČR v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. §79a k výkonu měření rychlosti vozidel radary Městskou policií v obci Veselí nad Moravou (okres Hodonin), dal specifikace míst určený na úsekové měření rychlosti automatizovaným technickým zařízením bez obsluha město Veselí nad Moravou (okres Hodonin).

Poprosim o informace pokud Měření úsekové rychlosti (MÚR) Úsekové měření rychlosti vozidel ve městě Veselí nad Moravou konkrétně 2 detekční úseky v k. ú. Milokošt a k.ú. Veselí Předměstí, Vztahuje se zákon § 79a i na stacionární zařízení na měření rychlosti s nepřetržitým provozem bez přestávky a bez obsluhy? Není potřeba ze Krajské ředitelství policie Jihomoravského Kraje, Územní odbor Veselí nad Pravou, dopravní inspektorát Veselí nad Moravou bude schválit úseku / míst pro měření rychlosti? Pokud ano, je nějaká dokumentace?

Dál je možna Zadat o Kopie o zadost o prodloužení stanoviště OSDP KŘP JmK č. KRPB-xxxxx/ČJ-2020-0600DP-TICH, tento stanovisko z 12.01.2021 a brzo končí platnost je umístěno na stránce města Veselí nad Moravou a tady je link:

https://www.veseli-nad-moravou.cz/assets/File.ashx?id_org=18072&id_dokumenty=616249ʺ.

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sděluji následující:

V souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), byla Policií České republiky určena dvě místa k výkonu měření nejvyšší dovolené rychlosti Městskou policií Veselí nad Moravou, konkrétně na silnici I. třídy č. 55 v zastavěném území města Veselí nad Moravou úsek Milokošť a tř. Masarykova, viz č. j. KRPB-xxxxx/ČJ-2020-0600DP-TICH ze dne 12. 1. 2021 a následné prodloužení určení míst úsekového měření rychlosti vozidel č. j. KRPB-xxxxx/ČJ-2020-0600DP-TICH ze dne 7. 11. 2022. Současně dle vyjádření velitele Městské policie Veselí nad Moravou bylo zjištěno, že měření rychlosti vozidel probíhá pouze na základě souhlasu uděleného odborem služby dopravní policie krajského ředitelství a žádný jiný souhlas není evidován.

Věcně příslušní zástupci dopravní policie krajského ředitelství jsou ztotožněni se skutečností, že kontrola dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v určených úsecích ve městě Veselí nad Moravou probíhá automatizovaným technickým prostředkem bez přímé obsluhy. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 17. 12. 2014, č. j. 9 As xxxxx vyložil ustanovení § 79a zákona o silničním provozu tak, že o nastavení a době provozu radaru plně rozhoduje příslušná obecní/městská policie, tudíž zástupci Policie ČR nestanovili podmínky provozu a obsluhy měřícího zařízení.

V příloze tohoto přípisu Vám zasílám posuzovanou projektovou dokumentaci týkající se instalace měřícího zařízení úsekové rychlosti. Současně Vám zasílám obdrženou žádost o prodloužení platnosti určení místa měření rychlosti vozidel ve Veselí nad Moravou ze dne 4. 10. 2022., viz č. j. KRPB-xxxxx/ČJ-2022-0600DP a projektovou dokumentaci archivovanou v roce 2020, další písemnosti v rámci posuzování jsme obdrželi cestou vzdálených přístupů na internetu.

Směrodatná dokumentace pro instalaci by měla být k dispozici na Městském úřadě ve Veselí nad Moravou, příslušné řízení ve vztahu k umístění měřícího zařízení do uličního/přidruženého prostoru. Stanovisko vydané odborem služby dopravní policie krajského ředitelství č. j. KRPB-xxxxx/ČJ-2020-0600DP-TICH ze dne 12. 1. 2021 odpovídá písemnosti uveřejněné na webových stránkách města Veselí nad Moravou – viz Váš uvedený odkaz.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

plk. JUDr. Jindřich Secký

