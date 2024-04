Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odpověď ze dne 27. března 2024.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace

Žádost žadatele

Dne 13. března 2024 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen "povinný subjekt" nebo "krajské ředitelství") postoupena k vyřízení obvodním oddělením Brno-střed Vaše žádost podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., v návaznosti na vyřízení Vaší předchozí žádosti o informace ze strany Městského ředitelství policie Brno ze dne 20. 2. 2024 pod č. j. KRPB-ZXZXZX/ČJ-2024-0602KR. V žádosti požadujete poskytnout následující informace:

1) Dle informace od zasahujících policistů bylo nahlášeno, že někdo před Městským soudem vyhrožuje sebevraždou. V odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. uvedli, že ve 13:50 bylo vysláno první vozidlo (v kolik hodin bylo přijato ohlášení na IOS je předmětem zjišťování, ale předpokládám, že to bude na přibližně stejný čas). Uvádíte také, že od 14:01 prováděla hlídka prvního vozidla úkon na místě.

Dotazy:

a) Na jakou adresu byla vyslána hlídka PČR, když údajně nikdo nevěděl o koho jde, místo nahlášení byl veřejný prostor před Městským soudem na ulici Polní 994, když úkon prováděla hlídka na adrese NOVÉ SADY 25, což je asi 1 km od Městského soudu? Jak hlídka Žadatele tedy našla, když policisté, následně i lékaři uváděli, …., že oni nevěděli o koho jde, že jim byla pouze nahlášena osoba před Městským soudem, která má na transparentu napsáno, že se chce zabít, a že to nemohou ověřit, jak tedy věděli, o koho jde, případně jaké je Žadatelovo telefonní číslo, nebo jak Žadatele vysledovali až do 1 km vzdáleného místa? ….

b) … proč se nepostupovalo podle STČ 02/IOS, když bylo vlastně ohlášeno demonstrování úmyslu sebevraždy, protože dle informací, policie nevěděla o koho jde a nemohla vědět, co tato nahlášená osoba v dalších minutách udělá a koho nebo co případně ohrozí.

c) … proč nebyla na místě jednotka požární ochrany nebo příslušník HZS ČR?

d) …. proč nebyl přítomen lékař?

2) Vyslala IOS ještě jinou složku záchranného systému na místo události kromě PČR? Pokud ano v kolik hodin?

3) Dále jste sdělili, že

"Dne 24. ledna 2024 ve 14:20 hod. vyjela na základě informací získaných ze strany IOS Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje hlídka policie ve služebním vozidle s RZ 2BK 4681 na místo události."

Tímto se dotazuji:

O jaké informace se přesně jednalo?

4) Bylo hlídce známo mobilní číslo Žadatele? Pokud ano, kdy, proč a jak jej získala?

5) Ulice Nové sady v Brně patří do spádové oblasti jakého OO Policie ČR? Proč je věcná příslušnost k Městskému ředitelství policie Brno?

6) Pod které OO PČR patřila nebo patří vozidla RZ 2BK 4681 a 1BT 4725?

7) V jakém právním postavení a dle jakého zákona a paragrafu se Žadatel nacházel v čase úkonů vůči členům IZS zasahujícím na místě události?

Žádám o zálohování oznámení - získaných informací od IOS a současně žádám o kopii této zálohy (přepis hovoru z IOS, zvukovou nahrávku, písemné oznámení a podobně).

8) Sdělili jste, že "V době od 14:39 hod. do 15:08 hod. přijala hlídka policie, která byla přítomna na místě Vámi zmiňované události jiné opatření ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o policii, spočívající ve vyšetření Vašeho zdravotního stavu ze strany lékařů zdravotnické záchranné služby. Toto opatření (vyšetření Vašeho zdravotního stavu) proběhlo již zcela v kompetenci přivolaných lékařů zdravotnické záchranné služby, kteří postupovali podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů a tudíž mimo rámec pravomoci policie, která po dobu vyšetření Vašeho zdravotního stavu již nečinila vůči Vaší osobě žádný úkon ani zákrok".

Takže dotazy:

a) Byla tam tedy hlídka jako ochranka posádky zdravotnické záchranné služby? Požádala o to tato posádka zdravotnické záchranné služby? Nebo převzala velení zásahu?

b) Nebo tam byla hlídka jako donucovací, nátlaková, ozbrojená jednotka, aby se Žadatel nechal "dobrovolně" vyšetřit? ….

c) Co přesně jsou vámi zmiňovaná "jiná opatření"? A kdo k nim dal příkaz?

d) Žadatel žádá o sdělení alespoň jednoho jména z lékařů, který podle vás byl na místě události? Tak jak by to mělo být dle typové činnosti složek IZS při společném zásahu v případě demonstrování úmyslu sebevraždy? Kdy se může lékař ukázat jako nejvhodnější vyjednavač.

e) Žadatel žádá o upřesnění ustanovení zákona č. 374/2011 Sb., který uvádíte ve vašem sdělení?

10) Kdo byl velitelem zásahu? Vyhotovil velitel zásahu List velitele zásahu? Pokud ano, žádám o zaslání jeho kopie.

11) Kdy a kým byl ukončen zásah?

12) Žadatel žádá o zaslání výpisu z GPS obou zasahujících vozidel v době zásahu.

13) Žadatel žádá o zaslání obrazově-zvukového záznamu z kamer zasahujících policistů."

Odpověď:

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně dle jednotlivých bodů sděluji následující:

K bodu č. 1, písm. a) žádosti uvádím, že oznamovatel uvedl jako prvotní adresu Polní 994/39 Brno. Vzhledem k tomu, že jste byl v pohybu v průběhu příjmu oznámení na lince tísňového volání 158 (dále jen "LTV 158"), pracovník LTV 158 průběžně zaznamenával informace o pohybu Vaší osoby, které obdržel od oznamovatele. Prvotní informace k Vaší osobě byly získány od oznamovatele prostřednictvím LTV 158, který měl Vaši osobu po dobu pohybu na dohled.

K požadovaným informacím pod bodem č. 1 písm. b), c) a d) žádosti povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č. j. KRPB-XXXXXX/ČJ-2024-0600KR ze dne 27. 3. 2024, které Vám bude dodatečně zasláno.

K bodu č. 2 žádosti Vám sděluji, pracovník Integrovaného operačního střediska (dále jen "IOS") vyžádal na místo události posádku Zdravotnické záchranné služby. Požadavek IOS na vyslání posádky Zdravotnické záchranné služby byl na Krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje vznesen v čase XX:YY hod dne 24. 1. 2024.

K otázce bodu č. 3 žádosti sděluji, že obsahem oznámení byla přítomnost osoby u budovy Městského soudu v Brně, která má na ceduli napsáno, že se chce zabít. Dále oznamovatel průběžně informoval pracovníka LTV 158 o směru pohybu Vaší osoby od ulice Polní 994/39 v Brně a také uvedl informace v podobě popisu Vaší osoby.

K bodu č. 4 žádosti sděluji, že IOS nebylo známo Vaše mobilní telefonní číslo.

K bodu č. 5 žádosti uvádím, že ulice Nové sady v Brně spadá do územního obvodu obvodního oddělení policie Brno-střed Městského ředitelství policie Brno. Interní právní předpis stanoví přehled územních obvodů, v nichž vykonává působnost Městské ředitelství policie Brno.

K bodu č. 6 žádosti uvádím, že služební dopravní prostředky s RZ: 2BK 4681 a RZ: 1BT 4725 jsou v užívání oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Brno.

K bodu č. 7 sděluji, že při plnění úkolů policejní hlídky dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky jste byl v postavení osoby, která byla policejní hlídkou vyzvána k prokázaní totožnosti dle § 63 zákona č. 273/2008 Sb. Povinnému subjektu nepřísluší posuzovat vymezení právního postavení Vaší osoby ve vztahu k ZZS.

Ve věci požadavku poskytnutí zvukového záznamu IOS, jeho přepisu nebo poskytnutí písemného oznámení k události ze dne 24. 1. 2024 přistoupil povinný subjekt k vydání rozhodnutí č. j. KRPB-ZXZXZX/ČJ-2024-0600KR ze dne 27. 3. 2024.

K bodu č. 8 písm. a) a b) žádosti sděluji, že policejní hlídka při plnění úkolů svěřených jí zákonem č. 273/2008 Sb. nepoužila ve vztahu k Vaší osobě žádné donucovací prostředky ve smyslu § 51 a násl. zákona č. 273/2008 Sb. Policejní hlídka byla využita ze strany IOS k plnění služebních úkolů, které vyplynuly z učiněného oznámení na linku tísňového volání 158.

K bodu č. 8 písm. c) žádosti Vás odkazuji na odpověď Městského ředitelství policie Brno, č. j. KRPB-ZXZXZX/ČJ-2024-0602KR ze dne 20. 2. 2024, kde je zcela jasně uvedeno, že jiným opatřením ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. se rozumí vyšetření Vašeho zdravotního stavu ze strany ZSS. Požadavek na vyslání ZZS byl vznesen pracovníkem IOS.

K požadovaným informacím v bodu č. 8 písm. d) žádosti vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí části žádosti pod č. j. KRPB-ZXZXZX/ČJ-2024-0600KR ze dne 27. 3. 2024.

K bodu č. 8 písm. e) žádosti Vám sděluji, že členové výjezdové skupiny ZZS postupovali dle § 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

K bodu č. 10 Vám sděluji, že velitelem hlídky byl příslušník policie s osobním evidenčním číslem 0X0X0X. Neposkytnutí listu velitele policejní hlídky je předmětem rozhodnutí č. j. ZXZXZXZX/ČJ-2024-0600KR.

K otázce č. 11 žádosti týkající se ukončení plnění úkolů policejní hlídky na místě události ze dne 24. 1. 2024 Vám sděluji, že na základě vyhodnocení situace velitele hlídky pominul důvod v setrvání policejní hlídky na místě události do okamžiku sdělení ZZS, že není potřeba ošetření ani hospitalizace Vaší osoby.

Informace požadované v bodu č. 12 a č. 13 žádosti povinný subjekt odmítl rozhodnutím č. j. KRPB-ZXZXZX/ČJ-2024-0600KR ze dne 27. 3. 2024.

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

S pozdravem

Vyřizuje:

kpt. Mgr. Kateřina Milotová

plk. Mgr. Milan Holek

zástupce ředitele kanceláře

vytisknout e-mailem