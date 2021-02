Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 4. února 2021.

Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - Sdělení

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen z.č. 106/1999 Sb.), která byla evidována dne 4.2.2021 (dále jen žádost) v niž konkrétně požadujete, cituji:

Chtěla bych vás požádat, zda by bylo možné mi poskytnout data o srážce motorových vozidel se zvěří v okrese Hodonín, a to konkrétně v jakých úsecích v letech 2015 - 2018 nejčastěji došlo ke srážce vozidla se zvěří,

Odpověď: Informace, které požadujete, jsou veřejně přístupné prostřednictvím sítě internet v aplikaci Centra dopravního výzkumu v.v.i, na adrese nehody.cdv.cz . Této organizaci, která pak data dále zpracovává, poskytuje informace o jednotlivých událostech v dopravě Policie ČR. Dopravní inspektorát nedisponuje informačním systémem, který by umožňoval zpracovat data tak abychom mohli na váš dotaz přesně odpovědět, nicméně ve výše uvedené aplikaci si odpověď na vámi položený dotaz můžete vyhledat sama následujícím postupem:

Do prohlížeče zadat adresu nehody.cdv.cz, otevřít mapu dopravních nehod (kliknutím na mapu v horní části otevřené stránky). Zde zadat časové období (pro vaši potřebu od 1.1. 2015 do 31.12.2018, či jednotlivé roky zvlášť), dále určení lokality - do okna "Územní jednotka" napsat Hodonín, vybrat Hodonín - okres. Dále tlačítko "Přidat podmínku", vybrat – druh nehody (p6), dále – srážka s lesní zvěří. Poté zelené tlačítko odeslat. Zobrazí se mapa okr. Hodonín, kde jsou zelenými tečkami na komunikacích vyznačeny jednotlivé evidované srážky s lesní zvěří. Kliknutím na každou čtečku lze zobrazit další informace, jako je ID nehody, datum a čas. Po kliknutí na číslo ID nehody se zobrazí další podrobnější informace. Pokud by uvedený postup nefungoval, je třeba zvolit jiný prohlížeč.

Již při pohledu na takto vygenerovanou mapu se jeví, že nejčastěji dochází ke srážkám mot. vozidel se zvěří zejména na silnicích první třídy a to silnici I/55 v celém úseku mezi obcí Petrov a Lužice, silnici č. I/54 v okolí obce Uhřice sm. na obec Nížkovice, dále pak na silnici II/431 v úseku mezi křižovatkou se silnící II/380 a městem Dubňany, dále úsek této silnice za městem Dubňany po odbočku na Milotice. Vliv na počet těchto událostí má nepochybně hustota dopravy v jednotlivých úsecích pozemních komunikací a vzdálenost od zástavby - pole, lesy.

