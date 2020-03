Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 13. února 2020.

Dotaz: Žadatel požaduje informace

ad) 1 o výsledku zahájeného trestního stíhání obviněného, č.j. RKPA-86040-423/TČ-2017-060072-PLI

ad) 2 poskytnutí kopie předmětného spisu ve věci trestního stíhání obviněného, č.j. RKPA-86040-423/TČ-2017-060072-PLI

ad) 3 informaci, zda proti konkrétní osobě bylo či v současné době je vedeno jiné než specifikované trestní stíhání.

Odpověď: Žadateli bylo sděleno

ad) 1 že po skončeném vyšetřování, č.j. KPA-86040-423/TČ-2017-060072-PLI, byl policejním orgánem předložen státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby. Krajským státním zastupitelstvím v Brně byla podána dne 10. února 2020 obžaloba pod sp. zn. 21 KZV 44/2018 dle ustanovení § 176 trestního řádu věcně.

ad) 2 z hlediska požadavku stanoveného v ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy posuzování podání, resp. jeho části podle svého skutečného obsahu, vyhodnotilo krajské ředitelství podání v tomto bodě jako žádost o nahlédnutí do spisu dle ustanovení § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, (dále jen „trestní řád“). Tento závěr je odůvodněn odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., který mimo jiné vylučuje aplikovatelnost informačního zákona v případě poskytování informací, jejichž právní úprava je stanovena zvláštním právním předpisem. Jinými slovy institut nahlížení do spisu je komplexně upraven v ustanovení § 65 trestního řádu, je zde obsažena ucelená právní úprava a domáhat se poskytnutí kompletní kopie spisu prostřednictvím informačního zákona nelze, k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 44/2010-103 ze dne 1. 12. 2010, dle kterého „… Nahlédnout do trestního spisu lze toliko v režimu § 65 trestního řádu, nikoliv v režimu informačního zákona. Požadavek komplexnosti úpravy splňuje toliko institut nahlížení do spisu podle § 65 trestního řádu, … . totiž upravuje jak okruh osob, jimž právo nahlížet do spisu svědčí (odst. 1), tak práva spojená s nahlížením do spisu (odst. 1 a odst. 5), postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno (odst. 2) atd. Z uvedeného je patrné, že ustanovení § 65 zakotvuje natolik komplexní postup při poskytování informací, že je podřaditelný pod ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona …“. Právo nahlížet do spisu dle shora uvedeného ustanovení náleží obviněnému, poškozenému a zúčastněným osobám a jejich obhájcům a zmocněncům, rovněž tak zákonnému zástupci či opatrovníkovi těchto osob, nejsou-li plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost omezena. Jste-li poškozenou nebo zúčastněnou osobou v dané věci, náleží Vám práva spojená s nahlížením do spisu, tzn. právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu, příp. jeho části. Máte možnost dostavit se k nahlédnutí do spisu na věcně a místně příslušný soud, nejlépe po předchozí domluvě. V opačném případě jste oprávněna si zažádat prostřednictvím informačního zákona o poskytnutí konkrétně specifikované informace z předmětného spisu, kterou Vám povinný subjekt, po posouzení žádosti s ohledem na respektování zákonných důvodů pro odmítnutí informace, poskytne.

ad) 3 předmětné žádosti, z tohoto důvodu bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutých informací a je žadatelce zasíláno pod č. j. KRPB-53689-2/ČJ-2020-0600KR.

por. Bc. Petr Vala, 16. března 2020.

vytisknout e-mailem