Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odpověď ze dne 28. března 2024.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace

Dotaz žadatele

Dne 14. března 2024 byla doručena na územní odbor Břeclav, obvodní oddělení policie Břeclav (dále jen "povinný subjekt") z e-mailové adresy xyxyxy@xyxyxyxxy.cz na elektronickou adresu podatelny povinného subjektu Vaše žádost o informace podaná dle zákona č. 106/1999 Sb. V žádosti požadujete poskytnout následující informace vztahující se k č. j. KRPB-ZZZZZ/PŘ-2021-060410:

1. Kde je možné nahlédnout do spisu včetně kontaktu pro sjednání termínu.

2. Jakým způsobem a kdy bylo doručováno oznámení o přestupku a úřední záznam na Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 621 00 Brno a to včetně doložení potvrzení o odeslání a přijetí této korespondence.

3. Jakým způsobem, kdy a na jakou adresu bylo doručováno oznámení o přestupku a úřední záznam na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a to včetně doložení potvrzení o odeslání a přijetí této korespondence.

Odpověď:

V souladu s § 15 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně dle jednotlivých bodů sděluji následující:

1. Spis ve věci č. j. KRPB- ZZZZZ /PŘ-2021-060410 je veden v elektronické podobě. Nahlédnout do spisu je možné v úředních hodinách po předchozí telefonické domluvě termínu na obvodním oddělení policie Břeclav, Národních hrdinů 21, 690 16 Břeclav, tel. 974 632 705. Současně byl spisový materiál zaslán na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno (dále jen "KHS Jmk Brno"), kde je také možné po předchozí domluvě nahlédnout do spisu.

2. Ze strany Policie České republiky nebylo doručováno oznámení o přestupku s úředním záznamem na Úřad městské části města Brna, Brna-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 621 00 Brno. Z tohoto důvodu požadované informace nemáme k dispozici.

3. Spisový materiál byl zaslán pouze na KHS Jmk Brno. Bližší informace k zaslání oznámení jsou zapsány v evidenční knize na územním odboru Břeclav, kde jsou uvedeny informace pouze o pohybu spisového materiálu. Doba přijetí spisového materiálu bude uvedena při doručení oznámení na KHS Jmk Brno. Pokud by byl spisový materiál zaslán elektronicky, požadované informace o odeslání a přijetí oznámení by byly evidovány přímo ve spisu. Vzhledem k tomu, že součástí spisu byla příloha s CD, byl spisový materiál zaslán v listinné formě kurýrem (případně doručovací službou).

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

S pozdravem

Vyřizuje:

kpt. Mgr. Kateřina Milotová

plk. Mgr. Milan Holek

zástupce ředitele kanceláře

podepsáno elektronicky

vytisknout e-mailem