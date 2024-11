Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., odpověď ze dne 6. listopadu 2024.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informací

Dne 21. října 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen "povinný subjekt") prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., v níž požadujete sdělit níže uvedené informace:

1. Počet trestních činů za leden – červen roku 2023 v obci Říčany u Brna PSČ 664 82 včetně druhů trestných činů

2. Počet trestních činů za červenec-prosinec roku 2023 v obci Říčany u Brna PSČ 664 82 včetně druhů trestných činů

3. Počet nehod, druhy nehod, škoda či další statistické údaje k nehodovosti v obci Říčany u Brna

4. Počet výjezdů policie do Říčan u Brna za rok 2023 včetně dalších sledovaných ukazatelů (důvody, denní/noční doba oznámení, věk oznamovatelů …)".



V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám postupně k jednotlivým bodům sděluji následující:

K požadovaným informacím v bodu č. 1 žádosti Vám sděluji, že povinný subjekt eviduje za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 celkem 8 trestných činů v katastrálním území obce Říčany u Brna. Dle takticko-statistické klasifikace kriminality se jedná o:

1. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství dle § 274 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

2. krádeže vloupáním - odcizení součástek motorových vozidel, jednostopých a dvoustopých dle § 205 téhož zákona,

3. krádeže vloupáním - do motorových vozidel dle § 205 téhož zákona,

4. ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství dle § 274 téhož zákona,

5. neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 téhož zákona,

6. porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 téhož zákona,

7. krádeže vloupáním - do ostatních objektů dle § 205 téhož zákona a

8. podvod dle § 209 téhož zákona.

K informacím v bodu č. 2 žádosti Vám sděluji, že povinný subjekt eviduje za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 celkem 5 trestných činů v katastrálním území obce Říčany u Brna. Dle takticko-statistické klasifikace kriminality se jedná o:

1. zanedbání povinné výživy dle § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

2. nedovolené překročení státní hranice dle § 340 téhož zákona,

3. krádeže vloupáním - do ostatních objektů dle § 205 téhož zákona,

4. úmyslné ublížení na zdraví 146 téhož zákona a

5. podvod dle § 209 téhož zákona.

V této souvislosti si Vás dovolím odkázat na mapu kriminality, která je veřejnosti dostupná na internetových stránkách www.policie.cz/databáze, kde lze informace rovněž získat.

Požadována data k bodu č. 3 žádosti Vám zasílám v příloze tohoto přípisu. Současně si Vás dovolím odkázat na veřejně dostupnou internetovou stránku www.nehody.cdv.cz, kde je zveřejněna statistika dopravní nehodovosti. Zde naleznete měsíčně aktualizované statistické přehledy dopravních nehod, které jsou šetřeny Policií ČR. Na uvedené stránce v záložce "STATISTIKA" lze po zadání konkrétních kritérií (období, druh nehod, místo apod.) vyhledat požadovaný výčet dopravních nehod. Výsledek je zobrazen v mapě a lze využít možnost exportu dat do formátu "PDF".

K informacím pod bodem č. 4 žádosti sděluji, že povinný subjekt eviduje celkem 116 akcí, tedy záznamů o přijatém telefonním oznámení na linku tísňového volání 158 nebo 112 nebo o přibrání policie v rámci součinnosti složek Integrovaného záchranného systému na katastrálním území obce Říčany u Brna za rok 2023. Konkrétní počet výjezdů hlídky policie na místo nelze z interního systému pro operační řízení automatizovaně vyhledat po zadání vstupního kritéria. Rovněž tak bližší specifikaci ke každé zaznamenané události nelze vyhledat prostým dotazem při zadání kombinace požadovaných parametrů (důvod výjezdu, doba oznámení, věk oznamovatel atd.) a zjistit tak systémem vygenerovaný ucelený přehled k počtu výjezdů a jejich specifikaci. Pro získání Vámi požadovaných informací je třeba zobrazit každý jednotlivý záznam samostatně a v rámci něho provádět další dílčí úkony. Povinný subjekt by touto činností vytvářel novou informaci na základě předchozí analytické činnosti pověřeného pracovníka, k čemuž informační zákon neslouží. Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se "Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.". V případě, že byste trvala na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu bodu č. 4, prosím, obraťte se na nás a rozhodnutí bude obratem vydáno.

