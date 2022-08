Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o zaslání procesního rozhodnutí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Prostřednictvím svého zmocněnce podávají žadatelky tuto

žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

I.

Policie České republiky, jako státní orgán, představuje povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu uvedeného zákona žadatelky žádají povinný subjekt o zaslání procesního rozhodnutí, jež bylo vydáno policejním orgánem v návaznosti na usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě č. j. … ze dne …, kterým bylo zrušeno usnesení policejního orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru …, č. j. … ze dne … a policejnímu orgánu bylo uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

II.

Vzhledem k tomu, že na požadované informace se nevztahuje žádný ze zákonných důvodů pro neposkytnutí ve smyslu § 9 a § 11 zákona č. 106/1999 Sb., očekáváme poskytnutí těchto informací v zákonném termínu, tedy ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.“

Odpověď:

Na základě výzvy ze dne … byly do datové schránky krajského ředitelství doručeny plné moci, jimiž Vás obě žadatelky zmocnily k zastupování ve věci podání žádosti v režimu InfZ.

Povinný subjekt žádost posoudil ve smyslu § 12 InfZ, kdy v příloze Vám poskytujeme usnesení podle § 159a odst. 1 trestního řádu ze dne … vedené pod č. j. … .

Požadované usnesení obsahuje osobní údaje a projevy osobní povahy, přičemž v obecné rovině by se jednalo o právní titul pro (částečné) odepření informace podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a odst. 1 InfZ. Dokument Vám poskytujeme v původní neanonymizované podobě s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatelky … a …, které v této věci zastupujete, disponují informacemi k dané trestní věci, jelikož zde vystupovaly v postavení osob obviněných do doby rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (usnesení ze dne …, sp. zn. …). S tímto postavením bylo spojeno i právo nahlížet do spisu podle § 65 trestního řádu. Žadatelkám jsou tudíž známy informace obsažené jednak v usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu v dané věci, ale i v předmětném usnesení o odložení věci (kdy mnohé zde uváděné informace jsou v obou usneseních totožné). … navíc využila svého práva nahlížet do spisu a dne … jí byl předložen kompletní spisový materiál.

K poskytovanému dokumentu dále uvádíme, že tento dosud nenabyl právní moci, jelikož proti němu byly v zákonné lhůtě podány stížnosti.

