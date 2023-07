Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 10:00 hodin dne 4.7.2023 do 22:00 hodin dne 6.7.2023, na odstaveném parkovišti v blízkosti cyklostezky u silnice II/145 a II/142, u rybníku Myslivna v katastru obce Netolice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do dřevěného oplocení cyklostezky, čímž poškozené organizaci způsobil škodu za nejméně 10 000 korun. Po dopravní nehodě řidič z místa ujel a dopravní nehodu neoznámil.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 7.7.2023 v době od 04:30 do 13:00 hodin, na místní komunikaci u vjezdu do bývalého zemědělského družstva naproti domu v obci Blažejovice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který zde narazil do pravé části zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia. Podezřelý řidič z místa dopravní nehody ujel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda je předběžně vyčíslena na 40 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 11. 7.2023 v době od 12:30 – 14:00 hodin, na místní komunikaci - parkovišti u domu čp. 1016 v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Peugeot. Podezřelý řidič z místa dopravní nehody odjel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Peugeot je předběžně vyčíslena na 10 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 18:20 hodin dne 13.7.2023 do 09:00 dne 14.7.2023 na místní komunikaci v ulici Mírové Náměstní v obci Netolice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čeho narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Mercedes Benz. Po dopravní nehodě řidič z místa ujel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Mercedes je předběžně vyčísla na 30 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 11:00 hodin dne 25.7.2023 do 10:00 hodin dne 26.7.2023, na místní komunikaci v ulici Špidrova ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který narazil do zde zaparkovaného obytného vozu Ford. Po dopravní nehodě řidič z místa ujel a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Ford je předběžně vyčíslena na 10 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 27.7.2023 v době od 05:15 do 14:00 hodin, na místní komunikaci v ulici Mnichská v obci Netolice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámá řidič dosud nezjištěného vozidla, který narazil do levé přední části zde zaparkovaného vozidla Ford Tourneo. Podezřelý řidič z místa dopravní nehody odjel a nehodu neoznámil.

Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. července 2023

