Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Jindřichův Hradec – Policisté prověřují krádež jízdního kola, poznáte muže na fotografii?

Jindřichohradečtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel se v neděli odpoledne vloupal do sklepní kóje panelového domu na sídlišti Vajgar v Jindřihově Hradci, odkud odcizil elektrokolo značky HILL MRF, černožluté barvy. S tímto odcizeným kolem prošel do vestibulu panelového domu. Poté se u vchodu s odcizeným kolem otočil a šel hovrátit zpět do sklepní kóje.

Jindřichohradečtí policisté nyní po podezřelém muži pátrají. Pokud by někdo muže na fotografii poznal, oznamte tuto skutečnost policistům na tísňové lince 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

20. června 2023

