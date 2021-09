Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 13:00 hodin dne 3.9. 2021 do 17:00 hodin dne 8.9. 2021, na místní komunikaci na Prokopovo náměstí v Husinci. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič, přesně nezjištěného vozidla, který se v místě nechovala ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla VW Passat. Řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Při dopravní nehodě vznikla předběžným odhadem hmotná škoda na osobním vozidle VW Passat ve výši 4 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 21:30 hodin dne 9.9. 2021 do 07:30 hodin dne 10.9. 2021, na místní komunikaci, v ulici Lázně v Prachaticích. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič, přesně nezjištěného vozidla, který se v místě nechovala ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zděného oplocení a dále do třech popelnic. Řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Při dopravní nehodě vznikla předběžným odhadem hmotná škoda na zdi a popelnicích ve výši 40 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 17:00 hodin dne 10.9. 2021 do 08:00 hodin dne 13.9. 2021, na místní komunikaci, v ulici sídliště SNP v obci Lhenice. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič, přesně nezjištěného vozidla, který se v místě nechovala ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla VW Passat. Řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Při dopravní nehodě vznikla předběžným odhadem hmotná škoda na osobním vozidle VW Passat ve výši 20 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

16. září 2021

vytisknout e-mailem