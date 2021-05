Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 25. 5. 2021 ve 13:04 hodin na silnici II. třídy číslo 141, v katastru obce Volary, v úseku Volary – Blažejovice. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, jedoucího ve směru Blažejovice – Volary, který při předjíždění ohrozil protijedoucí řidičku osobního vozidla Kia Ceed, která ve snaze zabránit čelnímu střetu s tímto neznámým vozidlem, najela na pravou krajnici, poté dostala smyk a s vozidlem pokračovala dále mimo vozovku, kde narazila do svislé dopravní značky B21a – Zákaz předjíždění a dále do stromu. Řidička musela být z vozidla vyproštěna a poté převezena rychlou záchrannou službou do nemocnice na ošetření. Alkohol u řidičky vyloučila dechová zkouška. Hmotná škoda na vozidle Kia Ceed je odhadem 90 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v uvedenou dobu daným místem projížděli, aby poskytli potřebné informace, například kamerové záznamy z jejich vozidla, a to buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

26. května 2021

