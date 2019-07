Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravním nehodám.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 18:00 hodin dne 24.6.2019 do 18:00 hodin dne 25.6.2019, na silnici I. třídy číslo 39, v uzavřené části obce Lenora. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do dřevěného přístřešku před hlavním vchodem do restaurace U Grobiána. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na dřevěném přístřešku je předběžným odhadem 20 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 1.7.2019 v době od 07:40 hodin do 10:00 hodin, na místní komunikaci v ulici Sadová ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného vozidla VW Multivan. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle VW Multivan je předběžným odhadem 40 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, aby je kontaktovali na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, telefonní číslo 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

3. července 2019

