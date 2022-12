Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Jindřichův Hradec – Třeboň – Kanceláře Zemědělského družstva navštívil zloděj.

Vloupání do kanceláří Zemědělského družstva ve Stráži nad Nežárkou vyšetřují policisté z Třeboně, kteří zároveň žádají širokou veřejnost o pomoc při vypátrání pachatele tohoto skutku. K činu došlo v noci z 15. na 16. prosince 2022. Dosud neznámý pachatel se do budovy s kancelářemi dostal po vypáčení okna. V budově pak vypáčil dveře do kanceláře a zásuvku stolu, ze které odcizil z příruční pokladny 920 korun. Následně prohledal další čtyři kanceláře, ve kterých nalezl klíč od trezoru, ze kterého odcizil téměř 89 tisíc korun. Policisté v daném případě uvítají jakékoliv informace vedoucí k dopadení pachatele, který poškozením okna a dveří způsobil škodu převyšující 28 tisíc korun a odcizením peněz škodu převyšující 89 tisíc korun. Informace přijmou policisté přímo na policejní služebně v Třeboni, nebo telefonicky na telefonním čísle 974 244 702, popřípadě prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

nprap. věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

19. prosince 2022

