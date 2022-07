Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel: z Prahy

Ze dne: 24. června 2022

Žádost :

„o spisový přehled a usnesení o odložení věci ve věci sp. zn. xxx/TČ-2021-050481 v anonymizované podobě,"

Odpověď:

Z formulace žádosti je nepochybné, že chcete zjistit obsah spisu a jaké úkony v něm byly provedeny. Takovouto žádost je dle závěrů aktuální judikatury nutné považovat za žádost o nahlédnutí do spisu dle zvláštního zákona (v tomto konkrétním případě dle ustanovení § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“)). K uvedenému závěru došel i Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 As 413/2020, když současně konstatoval, že „nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je komplexně upraveným postupem poskytování informací, a proto jej lze podřadit pod § 2 odst. 3 zákona o informacích, podle kterého se zákon o informacích nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu. Jinými slovy - § 38 správního řádu je speciálním ustanovením ve vztahu k zákonu o informacích a jeho použití má přednost“. Dále rovněž uvedl, že „zákon č. 500/2004 Sb. je v oblasti správního práva obecným procesním předpisem subsidiárním ve vztahu ke zvláštnímu právnímu předpisu (viz ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu)“. Tímto zvláštním předpisem je v tomto případě již výše zmíněný trestní řád, konkrétně pak jeho ustanovení § 65. Současně Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku konstatuje, že v případě, kdy se žadatel domáhá obsahu správního spisu prostřednictvím žádosti podle zákona o informacích, jedná se z jeho strany o obcházení zákona.

Z uvedeného důvodu Vaši žádost nelze považovat za žádost podle zákona o informacích a podání bude předáno příslušnému policejnímu orgánu k vyřízení podle § 65 trestního řádu.