Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o sdělení informací ke spisovému materiálu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

Dne 16. prosince 2020 obdržela Policie České republiky jakožto povinný subjekt prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaši první žádost o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve znění:

„Domáhám se o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a žádám tímto o poskytnutí všech existujících policejních videozáznamů i fotografií souvisejících se zadržením mé osoby dne ........ a to od okamžiku, kdy mne v ranních hodinách na ......... začalo po chodníku pronásledovat policejní vozidlo se čtyřmi policisty (kteří mě dle mého názoru zastavili v rozporu s ustanovením § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) až do okamžiku mého propuštění z policejní služebny v 9:00 ráno téhož dne.

Dále bych prosil informace týkající se čtyř policistů kteří mne zadrželi, jejich jména, služební čísla, hodnosti, odbornou praxi a zda-li měli v minulosti nějaké kázeňské přestupky či tresty. Je-li to možní, rovněž bych prosil označit policistu, který policejní vůz řídil.

V době zákroku se v blízkosti nacházel monitorovací stánek městské policie s kamerami, který celý incident s největší pravděpodobností také zaznamenal, je-li to možné, rád bych aby mi byl poskytnut i tento případný záznam."

Bylo zjištěno, že Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) disponuje videozáznamy z 5 kamer, jež odpovídají Vašim požadavkům. Aby Vám však mohly být tyto záznamy poskytnuty, je nutno je nejprve zpracovat do podoby, kterou Vám lze ve smyslu § 12 InfZ poskytnout, tedy zjistit zákonem chráněné části a provést jejich následnou anonymizaci. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu ČR (např. rozsudek č. j. 5 As 76/2014 – 23) je v každém případě třeba požadované informace důkladně projít a identifikovat případné údaje, které poskytnuty být nemohou, a které tedy v tomto konkrétním případě mají být v poskytnutých záznamech anonymizovány. Do vyhledávání se započítá i doba spojená se zhlédnutím záznamů a vyhledáváním chráněných informací, které v nich budou, resp. mohou být uvedeny.

Pokud byste toto požadoval, jednalo by se o již mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, které by dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. podléhalo zpoplatnění.

K požadavkům v rámci druhého odstavce Vaší žádosti Vám pak povinný subjekt sděluje, že předmětný zákrok proti Vaší osobě provedli 3 policisté (nikoliv 4, jak v žádosti uvádíte) služebně zařazení na obvodním oddělení Havířov 1 územního odboru Karviná krajského ředitelství - inspektor ........., OEČ ....., vrchní asistent ......., OEČ ...... a vrchní asistent .........., OEČ ......, který byl řidičem služebního vozidla předmětného dne. Žádný z uvedených policistů nebyl dosud trestán za kázeňský přestupek.

K závěru Vaší žádosti pak povinný subjekt uvádí, že se v případě záznamů z kamer městské policie jedná o záznamy z kamer jiného povinného subjektu, kterými krajské ředitelství nedisponuje. Se svým požadavkem je proto nutné se obrátit na tento příslušný povinný subjekt.

