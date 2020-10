Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o sdělení informací k dopravní akci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace – odpověď

Žadatel žádá o sdělení informací k dopravní akci

Žadatel podal žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáhá následujících informací, cituji:

"Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb..

Na portálu Bezpečné cesty.cz je v sekci Tipy na zlepšení dopravy uvedena táto žádost : Pomozte zlepšit dopravní situaci ve vašem okolí. „Zadejte do interaktivní mapy váš tip na změnu - např.: · kde by měl být nový přechod, nebo ten stávající osvětlen, · kde chybí značka pro omezení rychlosti nebo jiná značka, kde by bylo dobré vytvořit obytnou zónu, · kde by se měl umístit radar, kde by měla hlídkovat policie apod. Naším cílem je vytvořit kvalitní zdroj tipů na zlepšení, a proto se vložené tipy zobrazí až po schválení administrátorem. Děkujeme za pochopení. S tím, že: „Nejlépe hodnocené tipy odesíláme čtvrtletně na Odbor dopravy“. V interaktivní mapě je v místě : Klimkovice74283,ulice Vřesinská před základní školou je umístěn tento tip: Je tu škola tak šlápneme na plyn ať dětí z oken vidí jací jsme frajeři. Trvalé nedodržování povolené rychlosti 30 km/hod v úseku před základní školou.90 % řidičů jezdí rychlostí 50-70 km/hod. Není výjimka i 100 km/hod. Policie české republiky ani městská policie proti tomuto nešvaru zřejmě nezasahuje. (38 tipů pro,1tip proti) Tento tip můžete ocenit palcem nahoru nebo dolů. (Své hodnocení můžete sdílet na Facebooku) Nejlépe hodnocené tipy odesíláme čtvrtletně na Odbor dopravy. Požadovaná informace je: 1. Byla táto informace (tip) doručena PČR odboru dopravy . 2.Pokud PČR tuto informaci obdržela , jak na ni reagovala t.j. jaká opatření PČR provedla aby se situace popsaná v tipu zlepšila“

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a sdělujeme, že žádná taková informace nám od Vámi uvedeného portálu nebyla doručena a tudíž požadovanou informací nedisponujeme. Dále je třeba zdůraznit, že podle § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinné subjekty tedy poskytují pouze informace, které se vztahují k jejich působnosti, a které zároveň mají nebo by měly mít k dispozici.

Také uvádíme, že režim InfZ nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Naopak v § 2 odst. 4 InfZ je uvedeno, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

