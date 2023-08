Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o předložení kamerového záznamu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 04.07.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:



„Žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o předložení kamerových záznamů poskytnutých Policii ČR panem XXX, po incidentu, který měl s XXX před několika dny. Mám důvodné podezření, že kamera umístěná na nemovitosti pana XXX zasahuje nejen na veřejné prostranství, ale rovněž na moji zahradu a nemovitost.

V případě, že kamera zaznamenává můj pozemek, cítím se být jednáním pana XXX poškozená na svých právech, jelikož se na mém pozemku nachází i bazén, ve kterém se koupají, také nezletilé vnučky."

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:



Kamerový záznam, jehož vydání požadujete, byl zajištěn Odborem vnitřní kontroly, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje za účelem šetření incidentu ze dne 11.04.2023 v obci XXX Spisový materiál včetně předmětného kamerového záznamu je součástí probíhajícího správního řízení. S ohledem na tuto skutečnost není možné v současné době, tedy do pravomocného skončení věci, požadovaný kamerový záznam poskytnout.



Na základě znění Vaší žádosti má povinný subjekt za to, že cílem Vaší žádosti je primárně šetření možného zásahu do Vašich práv na základě pořizování kamerových záznamů Vašeho pozemku. K uvedenému Vám povinný subjekt sděluje, že 21.06.2023 pod č.j. XXX byl ze strany Odboru vnitřní kontroly, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zaslán podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů, neboť z poskytnutého kamerového záznamu bylo mimo jiné zjištěno, že předmětná kamera monitoruje i zaznamenává kromě pozemku vlastníka kamery i veřejně přístupovou cestu k okolním domům a také sousední zahrady (pozemky).

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

