Žádost o poskytnutí statistických údajů

Zveřejněno podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 01.03.2023 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:



"Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás chtěla požádat o sdílení počtu provedených konfrontací v přípravném řízení za období 2017-2022, je-li vedená taková evidence. Tuto informaci potřebuji pro účely praktické části mé bakalářské práci na téma „Konfrontace jako speciální metoda kriminalistické praxe"."



Policie České republiky žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující:



Úvodem nám dovolte Vás upozornit, že forma Vaší žádosti nesplňuje požadavky kladené na podání v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., jelikož žádost nebyla doručena na adresu elektronické podatelny Policie České republiky. Z toho důvodu bude Vaše žádost zpracována jako běžné podání.



V rámci informačních systémů povinného subjektu není vedena databáze, kde by byly samostatně evidovány úkony konfrontace. Na základě dotazu do evidenčních systémů však povinný subjekt vyhledal, že ve vymezeném časovém období bylo v rámci jeho činnosti vyhotoveno 7 protokolů o konfrontaci podle §104a trestního řádu, a to 4 v roce 2017, 1 v roce 2018, 1 v roce 2021 a 1 v roce 2022.

zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Žíha

