Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o poskytnutí rozhodnutí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Dobrý den,

žádám o poskytnutí informací:

poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. KRPT-...“.

Odpověď:

Vaši žádost jsme řádně posoudili a jako odpověď na ni Vám v příloze zasíláme usnesení o odložení věci evidované pod č. j. KRPT-… ve Vámi požadované anonymizované podobě. Anonymizace dokumentu byla provedena s ohledem na to, že obsahuje množství osobních údajů ve smyslu § 8a odst. 1 InfZ, včetně projevů osobní povahy (obsahy výpovědí osob podávajících vysvětlení), a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí osob (fyzických osob a právnické osoby).

