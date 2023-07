Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o poskytnutí informací k ČJ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 31.05.2023 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (dále jen "povinný subjekt") žádost od pana XXX (dále jen "žadatel"), o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").



Povinný subjekt posoudil rozhodující okolnosti předmětné žádosti o informace a vydal dvě samostatná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, každé ve vztahu k jednomu z řízení, na které se žadatel dotazoval. Rozhodnutím o odmítnutí žádosti č.j. KRPK-XXX bylo rozhodnuto ve věci č.j. XXX a rozhodnutím o odmítnutí žádosti č.j. XXX bylo rozhodnuto ve věci č.j. KRPK-XXX.



Dne 15.06.2023 bylo povinnému subjektu doručeno odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného subjektu a následná oprava znění daného odvolání.



Povinný subjekt s odvoláním nesouhlasí a nadále trvá na svém stanovisku o neposkytnutí požadovaných informací, které náležitě odůvodnil v Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. XXX.



Povinný subjekt konstatuje, že ze znění žadatelova odvolání, zejména z jeho samotného závěru, vyplývá skutečnost, že žadatel si přeje získat informaci toho charakteru, že požadovaná informace spočívající v číslech IMEI k jeho vlastním zařízením neexistuje. Dle názoru povinného subjektu popírá takový postup smysl zákona č. 106/1999 Sb.

Nadto povinný subjekt uvádí, že v předmětném řízení č.j. XXX skutečně nebyla zjištěna čísla IMEI k zařízením žadatele, jelikož ve vztahu k jeho telefonnímu číslu neproběhlo zajištění údajů o telekomunikačním provozu dle §88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "trestní řád"). Přílohou mu přikládáme rovněž vyrozumění č.j. XXX, na které žadatel odkazuje a které se týká jeho telefonního čísla.

V průběhu řízení č.j. XXX byly zajištěny údaje o uskutečněném telekomunikační provozu podle §88a trestního řádu pouze u telefonního čísla poškozené, a to na základě její souhlasu podle § 88a odst. 4 trestního řádu. Součástí zajištěných údajů jsou i čísla IMEI zařízení poškozené a jedná se o jediná čísla IMEI z předmětného spisového materiálu. Právě s ohledem na tuto skutečnost povinný subjekt odmítl poskytnout požadované informace vzhledem k možnému ohrožení práv třetích osob (poškozené).

Dle znění odvolání je povinný subjekt toho názoru, že žadateli nejde ve své žádosti vůbec o získání IMEI čísel vztahujících se k zařízením poškozené, ale jak bylo výše uvedeno, pouze o sdělení, že IMEI čísla k jeho zařízením nebyla v předmětném trestním řízení zajištěna. Přičemž nastíněná situace odpovídá skutečnosti a povinný subjekt by mu uvedenou informaci sdělil, avšak žadatel položil dotaz obecně na veškerá čísla IMEI ve spisovém materiálu č.j. XXX. Ve vztahu k číslům IMEI zařízení poškozené povinný subjekt trvá na stanovisku, že daná informace by neměla být zpřístupněna na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.



Z vyjádření žadatele je dále zřejmé, že jeho cílem je spíše stížnost na postup policie ve věci trestního řízení vedeného s jeho osobou, kdy nedošlo k zajištění IMEI jeho vlastních zařízení, a prověření tohoto postupu, avšak prostřednictvím žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nelze tohoto účelu dosáhnout.



Podle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. tímto předkládám odvolání nadřízenému orgánu a z důvodů uvedených v Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. XXX navrhuji, aby nadřízený orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

