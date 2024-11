Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Č.j. KRPS-297491-3/ČJ-2024-0100AP-106

Dne 20. listopadu 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhá následující informace:



„1. Zda policejní orgán eviduje za období od 1. 1. 2021 do 18. 11. 2024 výjezdy, které souvisí s provozovnami hazardních her, které jsou provozovány dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění na území Obce Neratovice. Pokud policejní orgán eviduje v uvedeném období výjezdy související s provozovnami hazardních her, žádá Společnost o sdělení:

a. adresy provozovny hazardních her kam byl proveden výjezd;

b. data, kdy k výjezdu došlo;

c. čeho se výjezd týkal.



2. Prováděl policejní orgán v období od 1. 1. 2021 do 18. 11. 2024 na území Obce

Neratovice v souvislosti s provozovnami hazardních her další činnost (např. kontrolu),případně jakou, kdy, v jaké provozně hazardních her a jaký byl výsledek takovéto další činnosti.



3. Kolik celkových výjezdů eviduje policejní orgán na území Obce Neratovice období od 1.1. 2021 do 18. 11. 2024.“



Ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) InfZ poskytl povinný subjekt požadovanou informaci:

K bodu 1. a), b), c):

V období od 01. 01. 2021 do 18. 11. 2024 obvodní oddělení policie Neratovice (dále jen „OOP Neratovice“) neeviduje na území obce Neratovice výjezdy v přímé souvislosti s jednáním v provozovnách s hazardními hrami.



K bodu 2.:

Ve vámi uvedeném období byly v souvislosti s provozovnami hazardních her prováděny nahodilé kontroly, ať již v rámci služebních obchůzek policistů OOP Neratovice či kontroly na základě vyhlášené akce ze strany územního odboru Mělník či Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tyto akce jsou vyhlašovány nepravidelně 3x až 4x ročně za účasti pracovníků Městského úřadu Neratovice (OSPOD či pracovníci Odboru sociálních služeb), popř. Úřadu práce. Kontroluje se dodržování podmínek hraní na výherních automatech (registrace) a také registrace osob při vstupu do provozovny. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.



K bodu 3.:

Viz bod 1.

por. Mgr. Pavel Truxa

29. listopadu 2024

