Dne 6. srpna 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako povinný subjekt, žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se žadatel domáhá sdělení informací týkajících se schváleného provozního řádu STŘELNICE BROD, Brod 44, 261 01 Příbram, a to konkrétně:

1) "Jaká je Vámi schválená provozní doba výše uvedené střelnice, případně jaká byla Vámi chválená omezení na střelbu vztahující se k provozní době (např. zákaz střelby ve státem uznaných svátcích nebo omezení střelby některých ráží zbraně ve dnech pracovního klidu).

2) Jaké kategorie zbraní a v jakých řážích jste na uvedené střelnici schválili používat.

3) Jaké je Vámi schválené množství ran, v jakých rážích a v jakém časovém úseku (např. maximální počet ran v ráži za den, týden), které je na uvedené střelnici možno vystřelit.

4) Na jaký typ terčů jste schválili na střelnici střílet (pouze papírové nebo i kovové).

5) Jestli jste na střelnici schválili možnost střelby pouze jednotlivými ranami, případně střelbu dávkou.

6) Jaký jste schválili maximální počet střílejících osob ve stejný okamžik."

Žadateli byla podle § 4a odst. 2 písm. a) informačního zákona poskytnuta informace:

Ad 1) Provozní doba střelnice uvedená v platném provozním řádu je celoročně v letním období od 08:00 - 20:00 hod. a v zimním období od 08:00 - 18:00 hod. Žádná omezení na střelbu nebyla učiněna ani omezení provozní doby ve dnech pracovního klidu či státem uznávaných svátcích.

Ad 2) Na střelnici je povoleno střílet z krátkých palných zbraní do ráže .50 s maximálním výkonem do 1000J, malorážek ráže .22LR a .22WMR s maximálním výkonem do 560 J, dlouhých palných zbraní do ráže 9,3 x 62 s maximálním výkonem do 4800 J a brokovnic ráže 12-28. Střelnice je rozdělena na tři samostatné úseky: střeliště "A", "B", "C". Maximální výkon zbraní využitých na střelišti „A“ a „B“ je stanoven na 4800 J. Maximální výkon zbraní využitých na střelišti „C“ je stanoven na 1000 J. Všechny zbraně používané na střelnici musí být registrovány a mít průkaz zbraně. Výjimku tvoří zbraně útvarů Policie ČR, Armády ČR, Vězeňské služby ČR a městské policie. Střílet jinými zbraněmi, než povolenými, je zakázáno.

Ad 3) Množství vystřelených ran v časovém úseku na střelnici je dle hlukové studie bez omezení.

Ad 4) Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení (papírové, dřevěné, kovové či plastové). Střelba je vedena na všech střelištích výhradně do terčů umístěných na terčové linii vždy ve směru na záchytném zařízení.

Ad 5) Střelba dávkou z automatických zbraní a použití střeliva ve smyslu § 4 odstavec b) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je zakázána.

Ad 6) Maximální počet střílejících osob v jeden čas odpovídá počtu střeleckých stanovišť a plně je v režii správce střelnice. Střelba smí probíhat současně na všech střelištích, ale vždy jen s účastí správce střelnice nebo určeným řídícím střelby, který je uveden v provozním deníku střelnice.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

23. srpna 2024

