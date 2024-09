Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KRPS-226638/ČJ-2024-0100AP-106

Dne 27. srpna 2024 přijalo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“) doručena, žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhá poskytnutí informací:

"Kdy bývalý policista L.B., a to konkrétně ve kterých útvarech od počátku do konce zaměstnání u policie pracoval, od kdy do kdy a v jakých funkcích.!

Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) sděluje k výše uvedenému následující:

01.12.1994 – nástup Policejní Akademie – záloha činná – student - policejní inspektor,

01.07.2004 - zařazen KŘP Středočeského kraje – ÚO Benešov, OOP Čechtice - policejní inspektor,

01.01.2007 – zařazen KŘP Středočeského kraje – ÚO Benešov, OOP Čechtice - inspektor,

01.06.2007 – zařazen Ochranná služba PČR – vrchní inspektor,

01.01.2009 – zařazen Ochranná služba PČR – vedoucí skupiny,

31.08.2020 – konec služebního poměru – Ochranná služba PČR



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

26. září 2024

vytisknout e-mailem